Почему собака писается от радости: норма или проблема

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Заведение щенка приносит радость и хаос одновременно. Однако, что делать, если ваш пёсик начинает писать, когда его берут на руки или приветствуют? Это довольно частая ситуация, особенно для молодых и чувствительных собак. Разберёмся, что может стоять за таким поведением и как его скорректировать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йоркширский терьер

Нормально ли это

Да, если речь идёт о щенках младше года. Такие "аварии" часто случаются из-за сильных эмоций — радости или подчинения. Когда щенок писается при встрече или взаимодействии, это может быть проявлением уважения и привязанности.

Такое поведение особенно характерно для собак с мягким и нежным темпераментом.

Важно: Если щенок ведёт себя так, это не повод для наказания. Скорее всего, он просто не может сдержать эмоции.

Проблемы у взрослых собак

Если собака уже взрослая, причины могут быть глубже. Например:

Социальная изоляция: если щенок рос без частого контакта с людьми или другими животными, в зрелом возрасте это может проявляться в виде неуверенности или страха.

если щенок рос без частого контакта с людьми или другими животными, в зрелом возрасте это может проявляться в виде неуверенности или страха. Проблемы с социализацией : иногда слишком строгие методы воспитания приводят к тому, что собака становится чрезмерно эмоциональной в общении с хозяином.

: иногда слишком строгие методы воспитания приводят к тому, что собака становится чрезмерно эмоциональной в общении с хозяином. Стресс и радость: всплеск эмоций при взаимодействии с человеком может быть настолько сильным, что собака не в состоянии себя контролировать.

Что делать

Поддержка щенка

Будьте терпеливы: это поведение постепенно уйдёт, когда щенок вырастет.

это поведение постепенно уйдёт, когда щенок вырастет. Минимизируйте стресс: например, не берите пёсика на руки резко и избегайте громких звуков.

Работа с взрослой собакой

Измените подход: вместо строгого воспитания попробуйте ласковое общение. Это поможет собаке чувствовать себя увереннее.

вместо строгого воспитания попробуйте ласковое общение. Это поможет собаке чувствовать себя увереннее. Постепенная социализация: вводите питомца в новые ситуации осторожно, чтобы он привыкал к гостям и другим животным.

вводите питомца в новые ситуации осторожно, чтобы он привыкал к гостям и другим животным. Игнорируйте инциденты: не ругайте собаку за то, что она написала. Лучше попытайтесь понять причину.

Совет: Если проблема сохраняется, обратитесь к ветеринару или зоопсихологу. Они помогут разобраться с причинами и дадут конкретные рекомендации.

Заключение: терпение и любовь

Каждая собака уникальна, и понимание её потребностей — ключ к успешному взаимодействию. Будьте внимательны к эмоциональному состоянию питомца, и вместе вы сможете преодолеть любые трудности.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

