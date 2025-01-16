Собаки понимают ваш язык: удивительные открытия учёных

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, могут ли собаки различать человеческие языки? На первый взгляд, это звучит фантастически, но недавние исследования показывают, что наши четвероногие друзья способны не только понимать тональность речи, но и различать языки!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина кормит мопса маффином

Эксперимент с аудиокнигами

Нейробиолог Лаура В. Куайя из Университета Этвоша Лоранда в Будапеште заинтересовалась этим вопросом после переезда из Мексики в Венгрию вместе со своим бордер-колли. Она решила выяснить, реагируют ли собаки на разные языки. Для этого её команда провела эксперимент: 18 собак разных пород прослушивали аудиокнигу "Маленький принц” на испанском и венгерском языках. Каждая собака до этого слышала дома только один из этих языков.

Результаты удивили учёных: разные языки вызывали уникальные модели активности в мозге собак. Это доказало, что они действительно различают языки по звучанию.

Собаки и речь: возраст имеет значение

Оказалось, что пожилые собаки лучше понимают особенности родного языка своих хозяев, чем щенки и молодые псы. Это связано с длительным временем, которое они проводят рядом с человеком, запоминая его речь. Чем старше собака, тем сильнее её способность распознавать звуки и ритмы языка.

Речь против нелепицы

Учёные также проверили, могут ли собаки отличать человеческую речь от набора бессмысленных звуков. И снова результаты впечатляют: независимо от языка собаки чётко реагировали на естественные звуки человеческой речи. Однако соавтор исследования Рауль Эрнандес-Перес отметил, что это может быть связано с восприятием "естественности" звука, а не языка как такового.

Домашние животные и восприятие речи

Этот эксперимент стал важным шагом в изучении когнитивных способностей собак. Исследователи задаются вопросом: дали ли тысячи лет одомашнивания собакам уникальное преимущество в обработке человеческой речи? На это нам ещё предстоит найти ответ, но уже сейчас очевидно, что связь между человеком и собакой глубже, чем мы могли представить.

Заключение: удивительные способности

Собаки не только понимают интонацию и эмоции, но и способны различать языки своих хозяев. Это ещё раз доказывает, насколько сильна их связь с людьми. Будь то испанский или венгерский, для собаки главное — любовь и забота хозяина.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

