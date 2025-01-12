Откуда у далматинов пятна: раскрываем секрет породы

Далматины с их узнаваемым пятнистым окрасом вызывают восхищение. Но задумывались ли вы, как у этих собак появились их фирменные пятна? Ответ лежит в генетике и многовековой селекции.
Тысячи лет назад, в процессе выведения пород, предки далматинов подвергались генетическим мутациям. Предполагается, что на их окрас могли повлиять пойнтеры или пятнистые доги. Заводчики, вдохновленные необычным видом пятнистых собак, начали фиксировать этот признак, получив в результате далматинов с их уникальной внешностью.
Американский клуб собаководства строго определяет стандарты породы: основной цвет шерсти далматина должен быть чисто белым, а пятна — чёткими, густо-чёрными или печёночно-коричневыми. Идеальные пятна должны быть круглыми и равномерно распределёнными, с размером от десятицентовой монеты до полудоллара. Печёночные пятна встречаются реже из-за рецессивного гена.
Щенки далматинов появляются на свет абсолютно белыми. Пятна, хотя и существуют с рождения, сначала скрыты под шерстью. Они начинают проявляться через две недели, когда черные или коричневые волоски заменяют белые. Со временем пятна распространяются по всему телу и даже могут появиться внутри пасти.
Генетика пятен несёт и риски. Чем больше белого в окрасе далматина, тем выше вероятность глухоты. Это связано с отсутствием зрелых меланоцитов в ушах. Согласно исследованиям, около 8% далматинов в США полностью глухие, а 22% — глухие на одно ухо.
Далматины за свою долгую историю успели побывать охотниками, пастухами и даже цирковыми артистами. Но больше всего они известны как "каретные собаки". Их яркий окрас помогал выделяться среди толпы, защищая экипажи от других животных и предупреждая опасности на дороге.
Далмати́н или далматская собака, — порода собак, выведенная в Хорватии.
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