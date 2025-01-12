Откуда у далматинов пятна: раскрываем секрет породы

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Далматины с их узнаваемым пятнистым окрасом вызывают восхищение. Но задумывались ли вы, как у этих собак появились их фирменные пятна? Ответ лежит в генетике и многовековой селекции.

Фото: freepik by master1305 is licensed under https://www.freepik.com Собака далматин

Генетика пятен: откуда всё началось

Тысячи лет назад, в процессе выведения пород, предки далматинов подвергались генетическим мутациям. Предполагается, что на их окрас могли повлиять пойнтеры или пятнистые доги. Заводчики, вдохновленные необычным видом пятнистых собак, начали фиксировать этот признак, получив в результате далматинов с их уникальной внешностью.

Американский клуб собаководства строго определяет стандарты породы: основной цвет шерсти далматина должен быть чисто белым, а пятна — чёткими, густо-чёрными или печёночно-коричневыми. Идеальные пятна должны быть круглыми и равномерно распределёнными, с размером от десятицентовой монеты до полудоллара. Печёночные пятна встречаются реже из-за рецессивного гена.

Интересный факт: щенки рождаются без пятен

Щенки далматинов появляются на свет абсолютно белыми. Пятна, хотя и существуют с рождения, сначала скрыты под шерстью. Они начинают проявляться через две недели, когда черные или коричневые волоски заменяют белые. Со временем пятна распространяются по всему телу и даже могут появиться внутри пасти.

Пятна и глухота: обратная сторона красоты

Генетика пятен несёт и риски. Чем больше белого в окрасе далматина, тем выше вероятность глухоты. Это связано с отсутствием зрелых меланоцитов в ушах. Согласно исследованиям, около 8% далматинов в США полностью глухие, а 22% — глухие на одно ухо.

Исторические роли пятнистых собак

Далматины за свою долгую историю успели побывать охотниками, пастухами и даже цирковыми артистами. Но больше всего они известны как "каретные собаки". Их яркий окрас помогал выделяться среди толпы, защищая экипажи от других животных и предупреждая опасности на дороге.

Уточнения

Далмати́н или далматская собака, — порода собак, выведенная в Хорватии.

