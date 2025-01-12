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Нашли животное без хозяина: вот что нужно сделать в первую очередь

2:30
Зоосфера

Бездомные животные стали привычной частью городских улиц. Одни из них обретают заботу добрых людей, другие продолжают бороться за выживание. Если вы встретили потеряшку, важно действовать правильно, чтобы помочь, не навредив ни себе, ни животному.

Стерилизованная бездомная собака
Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стерилизованная бездомная собака

Первое — оцените обстановку

Прежде чем подойти, посмотрите, не выглядит ли животное как домашнее, потерявшееся. Такие питомцы менее адаптированы к улице и нуждаются в помощи сильнее.

Обратите внимание на его поведение: расслабленный хвост, спокойное тело и поджатые уши — признаки дружелюбия. Напряжение и резкие движения могут говорить об агрессии. Если заметили признаки бешенства (судороги, слюнотечение), лучше сразу обратиться в ветеринарную службу.

Как наладить контакт с животным

  • Для собак: мягко подзовите, похлопывая по бедру, или предложите лакомство. Не гоняйтесь за ними — это лишь напугает. Если собака подходит, внимательно изучите её ошейник — там может быть жетон с контактами владельцев.
  • Для кошек: действуйте спокойно. Постепенно сокращайте дистанцию, предлагая еду. Если кошка травмирована, постарайтесь её поймать, укрыв курткой, и срочно везите к ветеринару.

Если контакт невозможен

  • Вызывайте специалиста по отлову. Но выбирайте того, кто работает гуманно — отзывы и ваше присутствие при ловле обязательны.

Подумайте о своих возможностях

Если вы готовы приютить животное, будьте готовы:

  • Провести осмотр у ветеринара, сделать прививки, стерилизовать.
  • Найти нового или прежнего хозяина.

Организации, помогающие животным, дадут советы, как правильно составить объявление или помогут с медицинскими расходами.

Как найти старых или новых хозяев

  • Сделайте хорошие фотографии. В объявлении укажите возраст, размер, прививки и стерилизацию. Размещайте в соцсетях и на досках объявлений. Нового владельца выбирайте тщательно — важно убедиться, что животное попадёт в надёжные руки.

Следите за судьбой животного

  • Держите связь с новым хозяином. Заключите договор ответственного содержания или просто поддерживайте тёплый контакт. Ваши усилия помогут подарить животному новый дом и счастливую жизнь.

Уточнения

Бездо́мные (беспризо́рные бродя́чие, бесхозя́йные, бесхо́зные) живо́тные - домашние животные, не имеющие хозяев, чаще всего — бродячие собаки и бездомные кошки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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