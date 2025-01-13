Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замороженные помидоры: польза или потеря качества
Грядут ли реальные скидки на авто весной
Горькая правда о сладком: как сахар разрушает здоровье
Каким должно быть освещение в ванной? Советы дизайнеров
США увеличили закупки российских авиационных деталей на 30%
Вулканический пепел: инструмент прогнозирования будущих извержений
Советы по освещению рассады: что нужно знать каждому садоводу
China Southern неожиданно отменила рейсы между Москвой и Пекином до конца февраля
Ягодицы как крепкие орешки: это упражнение прокачает по-максимуму

Как приучить собаку к туалету без конфликтов и ошибок

1:42
Зоосфера » Собаки

Некоторые владельцы собак совершают серьезную ошибку, пытаясь приучить своего питомца к туалету. Они считают, что "тыкание носом" в следы шалости поможет собаке понять, что она поступила неправильно. Однако этот метод не только не решает проблему, но и может привести к куда более серьезным последствиям.

Хаски
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хаски

Почему "носом в лужу" не работает

Собака осознает свой проступок только тогда, когда ее ловят с поличным. Если вы заметили лужицу спустя время, ваш питомец уже не поймет, за что его наказывают. Наказание в такой ситуации вызовет страх и недоверие к хозяину.

Этот подход разрушает доверительные отношения с животным, а значит, дальнейшее воспитание и дрессировка станут значительно сложнее.

Как действовать правильно

Чтобы избежать таких ситуаций, важно заранее предотвратить ошибки. Вот несколько советов:

  • Наблюдайте за поведением питомца. Если видите, что собака собирается сделать "дело", сразу направьте ее в подходящее место.
  • Хвалите собаку. Когда ваш любимец справляется с задачей правильно — на улице или в отведенном месте — обязательно поощрите его. Позитивное подкрепление работает гораздо эффективнее, чем наказание.
  • Своевременная уборка. Места, где произошел "инцидент", следует тщательно обрабатывать специальными средствами, чтобы убрать запах. Это важно, так как острый нюх собаки может привести ее обратно к этому месту.

Следуя этим рекомендациям, вы быстрее приучите питомца к порядку, сохранив доверие и взаимопонимание.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Нужно ли ждать, пока пешеход покинет переход? Разбираемся в правилах
Авто
Нужно ли ждать, пока пешеход покинет переход? Разбираемся в правилах Аудио 
Как из овсянки сделать сытный завтрак — добавьте эти ингредиенты
Еда и рецепты
Как из овсянки сделать сытный завтрак — добавьте эти ингредиенты Аудио 
Этот кухонный лайфхак с зубной пастой вам точно пригодится
Недвижимость
Этот кухонный лайфхак с зубной пастой вам точно пригодится Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
Последние материалы
China Southern неожиданно отменила рейсы между Москвой и Пекином до конца февраля
Советы по освещению рассады: что нужно знать каждому садоводу
Ягодицы как крепкие орешки: это упражнение прокачает по-максимуму
Экономичный и вкусный рецепт: котлеты из отварного картофеля и тунца, которые можно и пожарить
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Как одеться на вечеринку, чтобы привлечь внимание, но не выглядеть вульгарно?
Почему молодым стоит задуматься о даче как втором доме?
Почему самописцы Jeju Air молчали перед крушением
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Как предотвратить появление плесени в доме? Средства, которые всё сделают за вас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.