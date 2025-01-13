Как проходили выставки собак в СССР: отличия от современных

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В СССР выставки собак проходили не так, как в наше время. Это можно увидеть, обратившись к материалам Главархива Москвы.

Фото: Канал t.me/glavarchiv by Скриншот канала t.me/glavarchiv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Выставка собак

В прошлом собакам на выставках давали медали, которые прикрепляли к ошейнику. Для большого количества медалей изготавливали специальный фартук, на который и крепили награды.

Некоторые владельцы любили выгуливать собак в этих фартуках, чтобы показать достижения своих питомцев.

В советское время не использовали декоративную косметику для животных. Сейчас же на выставках можно увидеть модных собак с причёсками и укладками, подкрашенной шерстью и макияжем, который маскирует недостатки.

Служебные собаки, такие как овчарки, ризеншнауцеры и доберманы, могли прийти на выставку прямо с работы, и грязная спутанная шерсть никак не влияла на мнение жюри. Сейчас за это снижают оценку.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



