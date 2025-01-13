В СССР выставки собак проходили не так, как в наше время. Это можно увидеть, обратившись к материалам Главархива Москвы.
В прошлом собакам на выставках давали медали, которые прикрепляли к ошейнику. Для большого количества медалей изготавливали специальный фартук, на который и крепили награды.
Некоторые владельцы любили выгуливать собак в этих фартуках, чтобы показать достижения своих питомцев.
В советское время не использовали декоративную косметику для животных. Сейчас же на выставках можно увидеть модных собак с причёсками и укладками, подкрашенной шерстью и макияжем, который маскирует недостатки.
Служебные собаки, такие как овчарки, ризеншнауцеры и доберманы, могли прийти на выставку прямо с работы, и грязная спутанная шерсть никак не влияла на мнение жюри. Сейчас за это снижают оценку.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.