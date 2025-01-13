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Кот Непотопляемый Сэм пережил три кораблекрушения и умер в доме престарелых для моряков

1:33
Зоосфера

Кот, переживший три кораблекрушения во время Второй мировой войны, стал легендой, олицетворяющей стойкость и невероятное везение.

Кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Grzegorz W. Tężycki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка

Всё началось с того, что Сэм оказался на борту немецкого линкора "Бисмарк", который был потоплен в мае 1941 года. Из 2200 членов экипажа выжило лишь 114 человек, и среди них был кот, спасённый британским эсминцем "Казак".

Британцы дали коту имя Оскар, в честь буквы "О" из Международного свода сигналов, которая означает "Человек за бортом". Оскар провёл пять месяцев на борту "Казака", пока в октябре 1941 года корабль не был торпедирован немецкой подводной лодкой U-563.

Однако кот снова выжил и был спасён экипажем британского авианосца Ark Royal. На новом судне его прозвали "Непотопляемый Сэм".

Но судьба приготовила для него новые испытания: в ноябре 1941 года Ark Royal был атакован немецкой подлодкой U-81 и тоже пошёл ко дну. А Сэма-Оскара подобрали моряки на моторной лодке.

На этот раз люди решили, что Непотопляемый Сэм заслужил почётный отдых. Кота отправили в дом престарелых для моряков в Белфасте, где он провёл остаток жизни в любви и заботе. Скончался Сэм естественной смертью в 1955 году.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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