Кот Непотопляемый Сэм пережил три кораблекрушения и умер в доме престарелых для моряков

Кот, переживший три кораблекрушения во время Второй мировой войны, стал легендой, олицетворяющей стойкость и невероятное везение.
Всё началось с того, что Сэм оказался на борту немецкого линкора "Бисмарк", который был потоплен в мае 1941 года. Из 2200 членов экипажа выжило лишь 114 человек, и среди них был кот, спасённый британским эсминцем "Казак".
Британцы дали коту имя Оскар, в честь буквы "О" из Международного свода сигналов, которая означает "Человек за бортом". Оскар провёл пять месяцев на борту "Казака", пока в октябре 1941 года корабль не был торпедирован немецкой подводной лодкой U-563.
Однако кот снова выжил и был спасён экипажем британского авианосца Ark Royal. На новом судне его прозвали "Непотопляемый Сэм".
Но судьба приготовила для него новые испытания: в ноябре 1941 года Ark Royal был атакован немецкой подлодкой U-81 и тоже пошёл ко дну. А Сэма-Оскара подобрали моряки на моторной лодке.
На этот раз люди решили, что Непотопляемый Сэм заслужил почётный отдых. Кота отправили в дом престарелых для моряков в Белфасте, где он провёл остаток жизни в любви и заботе. Скончался Сэм естественной смертью в 1955 году.
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