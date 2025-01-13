Кошка часто просится на улицу? Вот что делать хозяину

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что значит, если кошка просится на улицу

Часто желание кошек выйти на улицу связано с сексуальным желанием. Как правило, нестерилизованные животные в периоды половой течки могут пытаться убежать из дома, чтобы найти себе партнера.

Фото: Wikipedia by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Британская кошка

Также такое поведение может означать желание привлечь к себе внимание и скуку животного. Некоторые кошки могут проситься на улицу только для того, чтобы привлечь внимание своих владельцев. В этом случае важно дать то, что нужно вашему питомцу — внимание и заботу.

Как успокоить кота, если он просится на улицу

Когда питомец чувствует позыв выйти на улицу, кошка напряженно садится у окна или входной двери и громко мяукает. Постарайтесь в этот момент отвлечь животное игрушками.

Кроме того, у кошки должно быть свое место в квартире, где она сможет уединиться. Когтеточка и игровые аксессуары для удовлетворения потребности в физической активности. Убедитесь, что вашей кошке весело в доме. Купите кошачью мяту и интересные, разные игрушки для своего питомца.

Проводите время со своей кошкой каждый день, уделяя животному как можно больше внимания. Кошкам требуется не менее 1 часа в день, чтобы играть вместе.

Хотя некоторым кошкам может нравиться проводить время на улице, в целом кошек безопаснее держать в помещении. Для кошек, которые предпочитают бродить и их трудно держать, идеально подходят уличные вольеры, чтобы они могли бродить и исследовать окрестности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



