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В Австралии вывели комаров, которые будут травить самок спермой во время спаривания

2:49
Зоосфера

В рамках нового метода, разработанного австралийскими исследователями, самцы комаров будут отравлять самок своей спермой, пишет Тhe Guardian.

Комар
Фото: https://www.flickr.com/photos/31031835@N08/8143929538 by John Tann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Комар

Этот метод, получивший название "токсичная мужская техника", направлен на сокращение численности популяции насекомых и может быть использован для борьбы с вспышками заболеваний, переносимых комарами, таких как лихорадка денге, от которой ежегодно страдает 390 миллионов человек во всем мире.

Суть метода заключается в генетической модификации самцов, которые будут вырабатывать белки, подобные яду пауков и актиний. Эти белки будут поступать в организм самок во время спаривания, сокращая их продолжительность жизни.

Исследователи из Университета Маккуори уже протестировали "токсичную мужскую технику" на комарах, переносящих лихорадку денге, вирус Зика и другие опасные заболевания. Результаты этого исследования, проведенного на плодовых мушках, были опубликованы в рецензируемом журнале Nature Communications.

Сэм Бич, ведущий автор исследования, считает, что данный подход, учитывающий особенности видов, может быть быстро применен для подавления вспышек заболеваний, переносимых комарами, без необходимости использования большого количества инсектицидов, которые могут негативно сказаться на местных насекомых. Кроме того, у комаров часто развивается устойчивость к инсектицидам.

"В идеале мы стремимся к тому, чтобы самец комара спаривался с самкой, а она сразу же умирала", — говорит он.

Только самки комаров питаются кровью. Обычно они спариваются в течение 24-48 часов после вылупления, но могут жить и кусать в течение нескольких недель, способствуя дальнейшему распространению болезней. Согласно результатам исследования, токсичная мужская методика может снизить частоту кормления кровью на 40-60%.

В то же время исследователь инфекционных заболеваний в Университете Аделаиды, профессор Филип Вайнштейн, который не участвовал в данном исследовании, отмечает, что существует тысячи видов комаров, но лишь немногие из них переносят болезни.

Он считает, что идеальным решением было бы контролировать численность насекомых, не уничтожая их, учитывая, что комары являются опылителями и важным источником пищи для рыб и летучих мышей.

"Здоровье экосистемы — это то, что происходит в окружающей среде, включая комаров, а также качество воды, воздуха, изменение климата. Утрата биоразнообразия — всё это прямо или косвенно влияет на здоровье людей", — говорит он.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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