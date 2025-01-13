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Как выбрать питомца для ребёнка? Правила, о которых не стоит забывать

1:44
Зоосфера

Какое животное лучше выбрать для ребенка

Домашнее животное помогает ребенку познавать окружающий мир. Ребенок наблюдает за питомцем, его поведением, отмечает его реакцию на поглаживания и различные команды.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Животное также имеет большое значение в развитии чувственного восприятия у ребенка. Хомяк, морская свинка, домашняя крыса, кролик — все эти животные вполне подойдут для семей с детьми дошкольного возраста.

Оптимальным вариантом, однако, будет морская свинка — дружелюбный, умный и неприхотливый грызун. Эти грызуны не требуют выгула, достаточно просты в уходе и ваш ребенок сможет помочь вам в уходе и уборке животного.

Кошки более самостоятельны, чем собаки, и могут научить ребенка уважению и любви к животным. Коты требуют меньше внимания, чем собаки, поэтому это хороший вариант для первого питомца. Они обеспечивают общение и помогают в социальном и эмоциональном развитии. Кошки также дают детям возможность научиться ответственности.

Какие собаки подходят для дома с ребенком

Среди собак мелких пород специалисты выделяют йоркширских терьеров, мопсов, французских бульдогов, джек-рассел-терьеров, шпицев, мальтийских болонок, бишон-фризов, аффен-пинчеров, китайских хохлатых, левретых, пекинесов.

Чихуахуа и ши-тцу как подходящие для детей. Высота в холке у этих собак не превышает 30 сантиметров.

Золотистый ретривер — еще одна крупная порода, которую можно выбрать для семьи с ребенком.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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