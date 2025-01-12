Кальмар-вампир: загадка глубин океана

3:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кальмар-вампир (Vampyroteuthis infernalis) — это не совсем кальмар, и уж тем более не вампир, как может показаться из его устрашающего названия.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Loligo vulgaris

Хотя в глубинах океана, где он обитает, царит вечная тьма, его образ далёк от ночного хищника. Этот необычный морской житель сочетает в себе черты как кальмаров, так и осьминогов, но выделяется в отдельный таксономический отряд.

Как выглядит кальмар-вампир?

Несмотря на грозное название, этот обитатель глубин вовсе не опасен. Длина его тела достигает около 30 см, а ширина — до 15 см. Цвет кожи варьируется от чёрного до бледно-красного.

Его огромные прозрачные глаза — самые большие по отношению к размеру тела среди всех живых существ. Они могут выглядеть синими или красными, отражая свет, проходящий через толщу воды.

Характерной чертой кальмара-вампира являются восемь перепончатых щупалец с мелкими шипами и плавники по бокам.

Где обитают кальмары-вампиры?

Эти существа живут на глубинах от 200 до 1000 метров в мезопелагической зоне океана, известной как "сумеречная зона".

На таких уровнях почти нет света, а содержание кислорода минимально. Благодаря уникальной физиологии кальмары-вампиры могут выживать в условиях, которые смертельны для большинства других организмов.

Защитные механизмы

Хотя внешний вид кальмара-вампира может внушать страх, он не представляет опасности. В случае угрозы этот морской житель сворачивает щупальца в колючий шар или выпускает бесцветную биолюминесцентную жидкость, которая сбивает хищников с толку.

В отличие от других головоногих, которые используют для защиты тёмные чернила, кальмары-вампиры адаптировались к постоянной темноте глубин.

Кроме того, на кончиках щупалец расположены фотофоры — крошечные светящиеся органы, которые помогают обмануть врагов. Также у них есть два светящихся пятна на голове, выполняющие функцию фоторецепторов.

Чем питаются кальмары-вампиры?

Этот вид — единственный среди головоногих, кто питается не живой добычей, а органическими остатками, оседающими на дно.

Основу их рациона составляет "морской снег" — смесь мёртвых организмов, фекалий и другой органики. С помощью тонких нитей-щупалец они ловят частицы снега и мелких организмов, обеспечивая себя необходимыми веществами для выживания.

Уникальность вида

Кальмары-вампиры — это поразительное сочетание адаптации к экстремальным условиям, необычной внешности и уникального способа питания.

Они доказывают, что океанские глубины всё ещё хранят множество загадок, открывая удивительные истории своих обитателей.