Можно ли давать кошке мясо? Правила кормления

Мясо — естественная часть рациона кошек, которые по своей природе являются хищниками. Даже если основной рацион питомца состоит из промышленного корма, многие владельцы стремятся побаловать своих пушистых друзей натуральными продуктами. Однако не всё мясо подходит для кошек, и существуют важные нюансы его приготовления.
Для угощения и дополнения рациона подойдут:
Эти виды мяса богаты белком, необходимым для здоровья кошек. Перед подачей мясо нужно правильно обработать:
Некоторые виды мяса могут нанести вред здоровью питомца:
Мясо — это не замена полноценного рациона, а дополнение к основному питанию. Оно должно подаваться кошке в умеренных количествах и быть приготовлено с соблюдением правил безопасности.
Введение натуральных продуктов в рацион кошки может стать отличным источником питательных веществ и поддерживать её здоровье, но только при условии, что вы выбираете правильные продукты и готовите их надлежащим образом.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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