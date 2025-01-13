Можно ли давать кошке мясо? Правила кормления

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мясо — естественная часть рациона кошек, которые по своей природе являются хищниками. Даже если основной рацион питомца состоит из промышленного корма, многие владельцы стремятся побаловать своих пушистых друзей натуральными продуктами. Однако не всё мясо подходит для кошек, и существуют важные нюансы его приготовления.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ абиссинская кошка

Какое мясо можно давать кошкам

Для угощения и дополнения рациона подойдут:

Курица

Индейка

Говядина

Эти виды мяса богаты белком, необходимым для здоровья кошек. Перед подачей мясо нужно правильно обработать:

Разделите мясо на порции и заморозьте на 48 часов. Это поможет уничтожить паразитов.

Разморозьте продукт естественным образом.

Обдайте мясо кипятком для дополнительной безопасности.

Нарежьте на небольшие кусочки, чтобы кошке было удобно есть.

Мясо, которое запрещено для кошек

Некоторые виды мяса могут нанести вред здоровью питомца:

Свиное и баранина . Эти продукты слишком жирные и могут вызвать проблемы с желудком или поджелудочной железой.

. Эти продукты слишком жирные и могут вызвать проблемы с желудком или поджелудочной железой. Кожа птицы . Она содержит слишком много жира и не подходит для кошек.

. Она содержит слишком много жира и не подходит для кошек. Полуфабрикаты и "человеческие" деликатесы. Сосиски, колбасы, паштеты, копчёности и вяленое мясо содержат соль, специи и консерванты, которые опасны для кошек.

Что важно помнить

Мясо — это не замена полноценного рациона, а дополнение к основному питанию. Оно должно подаваться кошке в умеренных количествах и быть приготовлено с соблюдением правил безопасности.

Введение натуральных продуктов в рацион кошки может стать отличным источником питательных веществ и поддерживать её здоровье, но только при условии, что вы выбираете правильные продукты и готовите их надлежащим образом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

