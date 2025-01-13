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От безобидного чиха до серьёзных проблем: что знать владельцам кошек

2:40
Зоосфера

Кошки чихают гораздо реже, чем люди, но если это происходит регулярно, стоит обратить внимание на причины. Хотя многие случаи являются безобидными, иногда чихание может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем. Разберёмся, когда нужно просто устранить раздражитель, а когда — обратиться к ветеринару.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Причины чихания у кошек

Кошачье чихание часто связано с внешними факторами. Вот самые распространённые из них:

  • Бытовая химия и ароматические вещества. Запахи от моющих средств, ароматических масел или специй на кухне могут раздражать слизистую носа.
  • Запах наполнителя. Некоторые наполнители для лотков обладают сильным запахом, который вызывает чихание.
  • Пыль. Если в доме редко проводят влажную уборку, скопившаяся пыль становится причиной дискомфорта у питомца.

Эти случаи считаются безобидными. Достаточно устранить раздражитель, и кошка перестанет чихать.

Когда стоит насторожиться

Если вы убрали все потенциальные раздражители, а кошка продолжает чихать, это может быть признаком серьёзных проблем:

  • Инфекции. Бактериальные или вирусные заболевания нередко сопровождаются чиханием, выделениями из носа и глаз.
  • Аллергия. У кошек, как и у людей, возможна аллергическая реакция на определённые вещества.
  • Отравление. Контакт с токсичными веществами может спровоцировать симптомы, включая чихание.
  • Опухоли или травмы. Постоянное чихание может быть связано с более серьёзными проблемами, такими как опухоли носовой полости.

Симптомы, требующие внимания

Если помимо чихания у кошки наблюдаются следующие признаки, необходимо срочно обратиться к ветеринару:

  • Выделения из глаз и носа.
  • Тяжёлое или хриплое дыхание.
  • Потеря аппетита.
  • Вялость или изменения в поведении.

Другие опасные признаки

Если кошка начала прижимать голову к стене или твёрдой поверхности, это может быть сигналом серьёзных проблем, таких как травма, отравление или опухоль. Такое поведение требует немедленного визита к ветеринару.

Что делать владельцу

Регулярное наблюдение за питомцем поможет вовремя выявить отклонения. Если проблема связана с бытовыми раздражителями, устраните их. Но если симптомы сохраняются, не откладывайте визит к ветеринару. Здоровье вашего пушистого друга зависит от вашей внимательности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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