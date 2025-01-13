От безобидного чиха до серьёзных проблем: что знать владельцам кошек

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки чихают гораздо реже, чем люди, но если это происходит регулярно, стоит обратить внимание на причины. Хотя многие случаи являются безобидными, иногда чихание может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем. Разберёмся, когда нужно просто устранить раздражитель, а когда — обратиться к ветеринару.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Причины чихания у кошек

Кошачье чихание часто связано с внешними факторами. Вот самые распространённые из них:

Бытовая химия и ароматические вещества . Запахи от моющих средств, ароматических масел или специй на кухне могут раздражать слизистую носа.

. Запахи от моющих средств, ароматических масел или специй на кухне могут раздражать слизистую носа. Запах наполнителя . Некоторые наполнители для лотков обладают сильным запахом, который вызывает чихание.

. Некоторые наполнители для лотков обладают сильным запахом, который вызывает чихание. Пыль. Если в доме редко проводят влажную уборку, скопившаяся пыль становится причиной дискомфорта у питомца.

Эти случаи считаются безобидными. Достаточно устранить раздражитель, и кошка перестанет чихать.

Когда стоит насторожиться

Если вы убрали все потенциальные раздражители, а кошка продолжает чихать, это может быть признаком серьёзных проблем:

Инфекции . Бактериальные или вирусные заболевания нередко сопровождаются чиханием, выделениями из носа и глаз.

. Бактериальные или вирусные заболевания нередко сопровождаются чиханием, выделениями из носа и глаз. Аллергия . У кошек, как и у людей, возможна аллергическая реакция на определённые вещества.

. У кошек, как и у людей, возможна аллергическая реакция на определённые вещества. Отравление . Контакт с токсичными веществами может спровоцировать симптомы, включая чихание.

. Контакт с токсичными веществами может спровоцировать симптомы, включая чихание. Опухоли или травмы. Постоянное чихание может быть связано с более серьёзными проблемами, такими как опухоли носовой полости.

Симптомы, требующие внимания

Если помимо чихания у кошки наблюдаются следующие признаки, необходимо срочно обратиться к ветеринару:

Выделения из глаз и носа.

Тяжёлое или хриплое дыхание.

Потеря аппетита.

Вялость или изменения в поведении.

Другие опасные признаки

Если кошка начала прижимать голову к стене или твёрдой поверхности, это может быть сигналом серьёзных проблем, таких как травма, отравление или опухоль. Такое поведение требует немедленного визита к ветеринару.

Что делать владельцу

Регулярное наблюдение за питомцем поможет вовремя выявить отклонения. Если проблема связана с бытовыми раздражителями, устраните их. Но если симптомы сохраняются, не откладывайте визит к ветеринару. Здоровье вашего пушистого друга зависит от вашей внимательности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

