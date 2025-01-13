Три породы кошек, которые живут меньше остальных

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошкам приписывают девять жизней, однако реальность намного прозаичнее. Продолжительность жизни каждого питомца зависит от множества факторов, включая породу. Некоторые породы, несмотря на свою популярность, не могут похвастаться долголетием. Специалисты выделили три породы кошек, которые в среднем живут до 6 лет.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

1. Шотландская вислоухая

Эти кошки известны своими загнутыми ушами, которые стали результатом генетической мутации. Однако вместе с эффектной внешностью они приобрели склонность к остеохондродисплазии — заболеванию, поражающему суставы. Со временем эта проблема может ограничить подвижность животного. Регулярные визиты к ветеринару и контроль за состоянием суставов — обязательные меры для владельцев шотландских вислоухих кошек.

2. Сфинкс

Отсутствие шерсти делает этих кошек уникальными, но также требует особенного ухода. У сфинксов часто встречаются проблемы с сердцем, которые иногда остаются бессимптомными до поздних стадий. Для предотвращения серьёзных осложнений необходимы регулярные осмотры у ветеринара, УЗИ сердца и тщательный уход за кожей. Важно также следить за температурным режимом, так как эти кошки чувствительны к перепадам температуры.

3. Манчкин

Манчкины с их короткими лапами выглядят необычно, но такая особенность — результат генетической мутации, приводящей к нарушениям позвоночника (лордоз или кифоз). Эти патологии могут повлиять на работу внутренних органов и сократить продолжительность жизни. Владельцам манчкинов нужно ограничивать питомцев в активных играх и прыжках, чтобы снизить нагрузку на позвоночник.

Как продлить жизнь питомцу

Независимо от породы, регулярные ветеринарные осмотры и внимательный уход за питомцем могут продлить его жизнь. Важно учитывать особенности каждой породы и вовремя реагировать на возможные проблемы со здоровьем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

