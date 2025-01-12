Эта птица может обходиться без пищи больше месяца

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Беркут — один из самых крупных пернатых хищников в мире. Его размеры впечатляют: длина тела составляет от 75 до 100 см, а размах крыльев достигает от 170 до 250 см.

Фото: commons.wikimedia.org by Жиль Лоран, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беркут

Беркут — плотоядная птица, предпочитающая питаться мясом. При этом он удивительно вынослив и может обходиться без пищи до пяти недель.

Эта мощная птица способна адаптироваться к различным условиям обитания. Она может жить в горах, полях, лесах, степях и равнинах. Однако увидеть беркута в дикой природе — большая удача, ведь он очень осторожен и умён, что помогает ему избегать встреч с людьми.

К сожалению, численность беркутов сокращается, и этот вид находится под угрозой исчезновения.

Уточнения

Бе́ркут — одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных, самый крупный орёл.

