Эта птица может обходиться без пищи больше месяца

Беркут — один из самых крупных пернатых хищников в мире. Его размеры впечатляют: длина тела составляет от 75 до 100 см, а размах крыльев достигает от 170 до 250 см.
Беркут — плотоядная птица, предпочитающая питаться мясом. При этом он удивительно вынослив и может обходиться без пищи до пяти недель.
Эта мощная птица способна адаптироваться к различным условиям обитания. Она может жить в горах, полях, лесах, степях и равнинах. Однако увидеть беркута в дикой природе — большая удача, ведь он очень осторожен и умён, что помогает ему избегать встреч с людьми.
К сожалению, численность беркутов сокращается, и этот вид находится под угрозой исчезновения.
Бе́ркут — одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных, самый крупный орёл.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.