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Эта птица может обходиться без пищи больше месяца

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Зоосфера

Беркут — один из самых крупных пернатых хищников в мире. Его размеры впечатляют: длина тела составляет от 75 до 100 см, а размах крыльев достигает от 170 до 250 см.

Беркут
Фото: commons.wikimedia.org by Жиль Лоран, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беркут

Беркут — плотоядная птица, предпочитающая питаться мясом. При этом он удивительно вынослив и может обходиться без пищи до пяти недель.

Эта мощная птица способна адаптироваться к различным условиям обитания. Она может жить в горах, полях, лесах, степях и равнинах. Однако увидеть беркута в дикой природе — большая удача, ведь он очень осторожен и умён, что помогает ему избегать встреч с людьми.

К сожалению, численность беркутов сокращается, и этот вид находится под угрозой исчезновения.

Уточнения

Бе́ркут — одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных, самый крупный орёл.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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