Почему морские рыбы собираются в стаи и огромные косяки

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Наблюдение за стаями рыб в морских глубинах — это поистине захватывающее зрелище. Создаётся впечатление, что морские обитатели стремятся держаться вместе, но на самом деле это не совсем так.

Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рыбы в океане

Большинство рыб предпочитают плавать в одиночестве. Из более чем двадцати тысяч видов лишь около четырёх тысяч собираются в стаи. Обычно это происходит по необходимости. Эти стаи, словно подводные наблюдатели, исследуют окружающую среду в поисках пищи и потенциальной опасности.

При появлении хищника рыбы мгновенно меняют форму стаи, собираясь в плотный шар, чтобы сбить с толку своих преследователей. Такое стайное поведение создаёт впечатление единого организма.

Во время миграций образуются косяки — огромные группы рыб, которые могут простираться на сотни километров. В Каспийском море такие "цепочки" занимают огромные пространства. По оценкам учёных, косяки сельди в Северной Атлантике заполняют подводные глубины множеством рыб, объединяя до трёх миллиардов особей.

Уточнения

Каспи́йское мо́ре — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море.

