Наблюдение за стаями рыб в морских глубинах — это поистине захватывающее зрелище. Создаётся впечатление, что морские обитатели стремятся держаться вместе, но на самом деле это не совсем так.
Большинство рыб предпочитают плавать в одиночестве. Из более чем двадцати тысяч видов лишь около четырёх тысяч собираются в стаи. Обычно это происходит по необходимости. Эти стаи, словно подводные наблюдатели, исследуют окружающую среду в поисках пищи и потенциальной опасности.
При появлении хищника рыбы мгновенно меняют форму стаи, собираясь в плотный шар, чтобы сбить с толку своих преследователей. Такое стайное поведение создаёт впечатление единого организма.
Во время миграций образуются косяки — огромные группы рыб, которые могут простираться на сотни километров. В Каспийском море такие "цепочки" занимают огромные пространства. По оценкам учёных, косяки сельди в Северной Атлантике заполняют подводные глубины множеством рыб, объединяя до трёх миллиардов особей.
Каспи́йское мо́ре — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.