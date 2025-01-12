Какие процедуры можно делать беременной кошке?

Беременность — это не болезнь, но особое состояние, требующее особого внимания и заботы. Что можно и что нельзя делать для обеспечения здоровья и благополучия вашей любимицы в этот период?

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящий кот

— Разрешённые процедуры:

УЗИ. Это исследование поможет убедиться в нормальном развитии плодов. Исследования мочи, крови и рентген. Если это необходимо, врач может назначить их. Важно быть очень осторожным и внимательным во время процедур, чтобы не вызвать стресс у кошки.

Если она волнуется, поговорите с врачом о возможности применения лёгких успокоительных средств.

— Запрещённые процедуры:

Самолечение и применение лекарств без консультации с врачом.

— Процедуры с осторожностью:

Дегельминтизация. В период беременности это может быть опасно для потомства из-за токсичных веществ в составе препаратов. Однако паразиты также могут нанести вред организму кошки и её будущим котятам. Если гельминтов слишком много и они угрожают жизни и здоровью всего помёта, их можно удалить под строгим контролем ветеринарного врача.

Это можно сделать во второй половине срока, когда формирование малышей стабилизируется и все основные органы и системы будут сформированы.

Обработка от блох также должна проводиться под наблюдением специалиста.

Вакцинация. Её лучше отложить до окончания периода лактации. Если вакцинация необходима, то можно использовать инактивированные вакцины. Живые вакцины могут вызвать аборты, внутриутробное заражение и недоразвитие мозжечка. После завершения лактации можно сделать прививки через 1-2 месяца.

Помните, что при проведении процедур и осмотров необходимо быть очень осторожным, чтобы не навредить котятам и не вызвать у кошки стресс.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



