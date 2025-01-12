Что делать, если питомец чешется?

Появление залысин, беспокойство и зуд могут быть симптомами различных кожных проблем. Среди них — блошиный дерматит, который является реакцией на слюну блох.

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Вы можете думать, что у вашего питомца нет блох, ведь вы их не видите. Но это не всегда так. Блохи могут кусать животное, а затем прятаться в траве, подвале или даже за плинтусами.

Всего один укус блохи способен вызвать аллергическую реакцию, которая может длиться до нескольких месяцев. Иногда лечение занимает несколько недель или даже месяцев. Вот почему следует сразу обращаться в клинику при появлении симптомов дерматита.

Блошиный дерматит чаще всего проявляется в тёплое время года, но у некоторых животных он может быть круглогодичным. Поэтому не забывайте регулярно обрабатывать питомца от паразитов.

Уточнения

Дермати́т — воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора.

