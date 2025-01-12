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7 удивительных гибридов животных, которых не встретишь в дикой природе

1:16
Зоосфера

Учёные давно увлечены смешением генов различных животных . Гибриды иногда появляются случайно, а порой благодаря усилиям селекционеров, стремящихся объединить лучшие качества двух видов. Так появились несколько уникальных животных, созданных человеком пишет Лайфхакер.

Зеброид
Фото: commons.wikimedia.org by Fährtenleser, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Зеброид

1. Лигр — потомок льва и тигрицы, самый крупный представитель семейства кошачьих. От льва он унаследовал жёлто-коричневый окрас и мощное телосложение, от тигра — полосы на шерсти. 

Самый известный лигр — Геркулес из зоопарка в Майами: его вес составляет около 450 килограммов, длина тела — более трёх метров. Лигры рождаются в зоопарках и парках дикой природы, где родители находятся рядом друг с другом, случайно или в результате целенаправленного скрещивания. 

Тигоны, гибриды тигра и львицы, меньше по размеру, с яркой шерстью и выраженными полосами. Существуют и редкие гибриды: лилигр (от лигрицы и льва) и талигр (от лигрицы и тигра). 

Стоит отметить. что защитники животных выступают против искусственного скрещивания львов и тигров, считая это неэтичным. Кроме того, лигры и тигоны часто имеют проблемы со здоровьем: неврологические расстройства, рак, артрит, отказ органов и другие заболевания. 

Поэтому активисты выступают за запрет на разведение гибридов животных и обращаются с соответствующими петициями к правительству. Однако пока эти усилия не привели к заметным результатам — в большинстве стран это разрешено.

2. Саванна — гибрид африканского сервала и домашней кошки, с экзотическим окрасом и впечатляющими размерами: высота в холке достигает 45 сантиметров, вес — 10–15 килограммов. 

Первый детёныш родился в США в 1986 году, когда сиамская кошка принесла котёнка от самца сервала. Саванны — одна из самых дорогих пород, котята стоят тысячи долларов. Но цена оправдана: в результате селекции получились социальные легко поддающиеся обучению, любящие воду и активные игры животные. 

Они как собаки могут ходить на поводке и приносить мячики. Саванны прекрасно ладят с другими питомцами, но требуют много внимания и общения с человеком.

3. Зеброиды — это гибриды зебры с лошадью, пони или ослом, в зависимости от вида второго родителя. Зебрет — потомок зебры и лошади, зонки — зебры и осла, зони — зебры и пони. 

Внешне они похожи на мать, но полосы напоминают отцовские. Зеброиды энергичнее и темпераментнее чистокровных лошадей, так как своенравный характер диких зебр может передаваться потомству. 

Разведение зеброидов началось в XIX веке, ещё Чарльз Дарвин описывал этих животных. Они устойчивы к болезням и физическим нагрузкам, поэтому использовались как вьючные животные в англо-бурской войне. Вистори зафиксирован случай, когда в время одного из сражений британцы захватили такого гибрида и подарили королю Эдуарду VII

В дикой природе зеброиды не встречаются, так как у лошадей и зебр разные ареалы и характеры. Кроме того, их потомство преимущественно бесплодно.

4. Кама — гибрид верблюда и ламы, созданный селекционерами в 1998 году в Дубае. Верблюды и ламы не скрещиваются естественным путём из-за разницы в размерах, поэтому для создания камы использовали искусственное оплодотворение. Цель — вывести выносливое животное с шерстью ламы. 

Внешне кама напоминает уменьшенную версию верблюда, с длинной шеей, но без горба. Шерсть получилась мягкая и пушистая - перспективный материал для текстильного производства. Однако распространение камы пока ограничено, их насчитывается всего несколько особей.

5. Африканские пчёлы-убийцы были созданы в 1957 году в Бразилии учёным Уориком Керром в результате скрещивания африканских и европейских медоносных пчёл. Эксперимент проводился в лаборатории при Университете Рио-Клара. В ульях были установлены заслонки, пропускавшие только рабочих пчёл, но что-то пошло не так, и все 26 пчелиных роёв вырвались на свободу и распространились по Южной и Северной Америке. 

Африканизированные пчёлы крупнее обычных, обладают большей физической силой и выносливостью. Эти насекомые опасны тем, что летают намного быстрее и более агрессивны. Они атакуют большими группами и преследуют жертву до полукилометра. Их нападение может быть смертельно опасным, отсюда они и получили своё прозвище "пчёлы-убийцы".

6. Вольфин — редкий гибрид, появившийся в результате скрещивания малой чёрной косатки и самки дельфина-афалины. Первый вольфин появился в 1981 году в морском парке SeaWorld в Токио, но прожил всего 200 дней. 

Первый выживший вольфин родился в парке SeaLife на Гавайях в 1985 году. Это была самка Кекаималу. Она была темнее, чем другие дельфины, и имела укороченный нос. Кекаималу родила трёх детёнышей, которые были на три четверти афалины и на четверть косатки. Она прожила долгую жизнь и умерла в 2024 году в возрасте 39 лет. 

Вольфины умны, общительны, любопытны и легко обучаемы. Размером между дельфином и косаткой, тёмно-серые с чёрными отметинами, с зубами больше, чем у дельфинов, но меньше, чем у косаток. Такие животные встречаются крайне редко, их появление обычно случайность, а не результат целенаправленного скрещивания. 

7. Мул – это древний и хорошо известный гибрид кобылы и осла, унаследовавший от ослов выносливость и терпение, а от лошадей – силу, скорость и грацию. Мул умнее и упорнее своих родителей. 

История мулов началась более трёх тысяч лет назад, предположительно в Месопотамии, когда ареалы домашних лошадей и ослов пересеклись. Мулы упоминаются в древних текстах, их изображения можно найти на фресках Древнего Египта. Они сопровождали армии, перевозили грузы и помогали фермерам. 

Джордж Вашингтон активно разводил мулов, понимая их практическую пользу. Мулы сочетают черты обоих родительских видов: у них длинные уши, мощное телосложение и шерсть лошадей. Они способны нести грузы до 90 килограммов, а их кожа прочнее, что делает их идеальными рабочими животными в сложных условиях. 

Мулы, как и многие другие гибриды, бесплодны из-за разницы в количестве хромосом: у лошади их 64, у осла – 62.

Обратный гибрид, лошак, встречается реже и уступает мулу по работоспособности и выносливости. 

Уточнения

Гибри́д (от лат. hibrida, hybrida - "помесь") — организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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