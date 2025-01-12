Три опасности зимы для кошек и собак: защитите своего любимца

2:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зима, снег, солнце… Идиллическая картина: дети лепят снеговика, собака весело носится по двору, а в окне дремлет кот. Но для наших пушистых друзей зима может оказаться совсем не безобидной. Какие опасности несет холодный сезон и как их избежать?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дружба кошки и собаки

Мороз и его последствия для собак

Чаще всего зимой в ветеринарные клиники обращаются владельцы собак. В отличие от кошек и других домашних животных, которые проводят зиму дома, собаки гуляют ежедневно, независимо от погоды. Особенно это касается городских пород, таких как терьеры, мопсы и чихуахуа. Эти питомцы из-за короткой шерсти и небольшого размера плохо переносят морозы.

Основные опасности:

Болезни дыхательных путей.

Простуда у собак может привести к риниту, фарингиту или даже пневмонии. Симптомы: кашель, насморк, повышенная температура.

Проблемы с суставами.

Сужение сосудов и контакт с холодной землей провоцируют артрит и обострение артроза.

Травмы.

Собаки нередко получают вывихи и растяжения на скользких дорогах.

Почему снег не игрушка

Многие собаки обожают копаться в снегу или пробовать его на вкус. Но это далеко не безопасно:

Загрязненный снег.

В нем могут быть химические реагенты и микробы, вызывающие гастрит, тонзиллит или трахеит.

Переохлаждение.

У собак с длинными ушами, например, спаниелей, снег часто вызывает отит.

Осторожно: зимняя еда

Во время праздников питомцы легко получают доступ к запрещенной пище: жирные и соленые остатки со стола вызывают аллергии, гастриты и даже панкреатит. Не поддавайтесь соблазну угостить четвероногого друга праздничным салатом — здоровье дороже.

Зимний уход за собакой

Мыть лапы после прогулки.

Особое внимание уделяйте шерсти между пальцами. Остатки реагентов могут вызывать трещины на коже.

Обрабатывать подушечки.

Используйте крем для защиты лап от мороза.

Сушить шерсть.

Мокрая собака на улице — верный путь к переохлаждению.

А как же кошки

Кошки, которые гуляют на улице, подвержены тем же рискам, что и собаки. Домашние мурлыки тоже не застрахованы от неприятностей: холодные подоконники и сквозняки могут вызвать цистит, особенно у пожилых животных. У кошек старше восьми лет переохлаждение может спровоцировать мочекаменную болезнь.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

