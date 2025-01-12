Три опасности зимы для кошек и собак: защитите своего любимца

Зима, снег, солнце… Идиллическая картина: дети лепят снеговика, собака весело носится по двору, а в окне дремлет кот. Но для наших пушистых друзей зима может оказаться совсем не безобидной. Какие опасности несет холодный сезон и как их избежать?
Чаще всего зимой в ветеринарные клиники обращаются владельцы собак. В отличие от кошек и других домашних животных, которые проводят зиму дома, собаки гуляют ежедневно, независимо от погоды. Особенно это касается городских пород, таких как терьеры, мопсы и чихуахуа. Эти питомцы из-за короткой шерсти и небольшого размера плохо переносят морозы.
Простуда у собак может привести к риниту, фарингиту или даже пневмонии. Симптомы: кашель, насморк, повышенная температура.
Сужение сосудов и контакт с холодной землей провоцируют артрит и обострение артроза.
Собаки нередко получают вывихи и растяжения на скользких дорогах.
Многие собаки обожают копаться в снегу или пробовать его на вкус. Но это далеко не безопасно:
В нем могут быть химические реагенты и микробы, вызывающие гастрит, тонзиллит или трахеит.
У собак с длинными ушами, например, спаниелей, снег часто вызывает отит.
Во время праздников питомцы легко получают доступ к запрещенной пище: жирные и соленые остатки со стола вызывают аллергии, гастриты и даже панкреатит. Не поддавайтесь соблазну угостить четвероногого друга праздничным салатом — здоровье дороже.
Особое внимание уделяйте шерсти между пальцами. Остатки реагентов могут вызывать трещины на коже.
Используйте крем для защиты лап от мороза.
Мокрая собака на улице — верный путь к переохлаждению.
Кошки, которые гуляют на улице, подвержены тем же рискам, что и собаки. Домашние мурлыки тоже не застрахованы от неприятностей: холодные подоконники и сквозняки могут вызвать цистит, особенно у пожилых животных. У кошек старше восьми лет переохлаждение может спровоцировать мочекаменную болезнь.
Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.