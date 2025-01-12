Прогулка обернулась бедой: в Нью-Йорке разыскивают пудель-бишона

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Жительница Квинса, Дженн Гальегос, разыскивает свою 4-месячную собаку, пудель-бишона по кличке Фиби, которая пропала при загадочных обстоятельствах. Во время прогулки с нанятой через сервис Rover присмотрщицей за животными, щенок исчез прямо из детской коляски.

Фото: Own work by Choikwangmo9, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Той пудель

"Я стараюсь не думать об этом, потому что это слишком тяжело. Фиби — самая милая малышка на свете", — делится Дженн.

Она доверила щенка ситтеру с 28 положительными отзывами, чтобы отправиться на семейный отдых в Колумбию. Однако она получила сообщение от ситтера: Фиби пропала во время прогулки в парке.

Поиск без остановки

Узнав о пропаже, Дженн немедленно прекратила отпуск и вернулась в США. Сейчас она делает всё возможное, чтобы вернуть питомца. В ход идут любые средства: объявлено вознаграждение за информацию о местонахождении Фиби, а к расследованию привлечён частный детектив.

Сервис Rover также активно участвует в поисках. Они удалили профиль ситтера, распространили объявления и компенсировали Дженн стоимость услуг. Однако деньги для хозяйки сейчас не главное.

"Меня волнует только возвращение Фиби", — подчёркивает она.

Редкий случай на платформе

Представители Rover назвали этот инцидент необычным для их сервиса и выразили надежду на скорое воссоединение щенка с хозяйкой. Тем временем Дженн продолжает надеяться, что её маленькая Фиби найдётся.

Уточнения

Пу́дель (нем. Pudel, от puddeln — «плескаться в воде») — порода собак.

