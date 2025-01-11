Зимняя рыбалка с собакой: как избежать неприятностей

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился с Радио 1 советами о том, как сделать зимнюю рыбалку с собакой безопасной и приятной для всех участников.

Фото: commons.wikimedia.org by Андшел, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зимняя рыбалка

Прежде всего, важно учитывать характер собаки и её темперамент. Если ваш питомец активен и любит приключения, стоит тщательно продумать все возможные риски. Ведь помимо опасности провалиться под лёд, существует риск переохлаждения, а также вероятность того, что собака может запутаться в леске, схватить пойманную рыбу вместе с крючком или погнаться за уткой.

Также необходимо позаботиться о комфорте собаки. Убедитесь, что ваш питомец одет в тёплый комбинезон и обувь, которые защитят его от ветра и низких температур. Особое внимание следует уделить лапам и другим уязвимым местам, таким как молочные железы, мошонка и уши, которые наиболее подвержены обморожению.

Важно помнить, что сырая рыба может стать причиной глистной инвазии у собаки. Поэтому не стоит угощать питомца только что пойманной добычей. Кроме того, некоторые виды рыбы, такие как минтай и пикша, содержат триметиламиноксид, который препятствует усвоению железа в организме.

Не забывайте о безопасности собаки во время прогулок по льду. Питомец может получить травму или порез, а также провалиться под лёд, что может привести к серьёзным последствиям, в том числе для владельца, если он бросится на помощь четвероногому другу, ведь выбраться сам он скорее всего не сможет. Поэтому лучше избегать прогулок по льду и выбирать более безопасные места для активного отдыха.

В заключение, Владимир Голубев подчеркнул, что безопасность и комфорт собаки должны быть на первом месте при планировании зимней рыбалки. Только тогда вы сможете насладиться совместным времяпрепровождением и получить удовольствие от рыбалки.

Уточнения

Рыба́лка — занятие выуживанием рыбы из водоёма с целью прокорма или для развлечения.



