Опасны ли стерилизация и наркоз для кошек и собак

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Процедуры кастрации и стерилизации домашних животных часто вызывают споры и критику со стороны защитников животных. В обществе укоренилось несколько мифов, связанных с этой операцией, но эксперты готовы их развенчать, объяснив, что на самом деле происходит.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот

Миф 1: Операция причиняет боль

На самом деле хирургическое вмешательство проводится под наркозом, что исключает болезненные ощущения во время процедуры. После операции питомцам назначаются обезболивающие препараты, которые минимизируют дискомфорт. Современная ветеринария обеспечивает животным комфортное восстановление.

Миф 2: Кошке нужно хотя бы раз родить

Это утверждение не только ошибочно, но и может быть вредным для здоровья питомца. Стерилизация до первой беременности снижает нагрузку на организм и уменьшает риск развития онкологических заболеваний на 30%.

Миф 3: Наркоз опасен

Любая операция связана с определёнными рисками, но современные технологии и точный расчёт дозировки наркоза сводят их к минимуму. Во время процедуры ветеринары тщательно контролируют состояние животного.

Миф 4: Если питомец не выходит на улицу, операция не нужна

Даже если кошка или собака никогда не гуляют, кастрация или стерилизация благотворно влияют на их гормональный фон. Эти процедуры помогают избежать стресса, связанного с инстинктами, и продлевают жизнь питомца.

Миф 5: Кастрация вызывает проблемы с мочеиспусканием

Кастрация никак не влияет на развитие мочекаменной болезни. Причиной её возникновения чаще всего становятся неправильное питание, ожирение и недостаток чистой воды.

Итог

Кастрация и стерилизация не только безопасны, но и полезны для здоровья домашних животных. Они предотвращают многие болезни, продлевают жизнь питомцев и облегчают их адаптацию к жизни в домашних условиях.

Уточнения

Кастра́ция (от лат. castratio от castrare - оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние - удаление репродуктивных органов у животных и людей.

