Как выбрать удобный и безопасный намордник для питомца

В зоомагазинах представлен большой выбор намордников для собак, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для разных целей и пород. Чтобы выбрать идеальный вариант, стоит ознакомиться с основными типами намордников и их преимуществами.
Лёгкие и удобные, такие намордники идеально подходят для длительного ношения. Они обеспечивают защиту от укусов, не мешают собаке дышать и пить, а также позволяют давать угощения. Пластиковые изделия легко моются и быстро сушатся, однако они менее прочные по сравнению с другими материалами.
Кожаные модели, особенно в форме корзинки, считаются универсальными. Они комфортны для собаки, так как позволяют пить, дышать и получать лакомства. Однако недостатком является то, что некоторые собаки могут снять такой намордник.
Эти мягкие модели в виде "трубы" из ткани, обычно нейлона, легко надеваются, но не дают собаке свободно дышать. Такие намордники особенно подходят для питомцев с приплюснутой мордой, но их стоит использовать с осторожностью и не на длительное время.
Созданные из сетки и ткани, эти намордники не предназначены для длительного ношения. Они идеально подходят для стрижки или груминга агрессивных собак, но не позволяют пить или есть.
Самые прочные из всех, металлические намордники обеспечивают максимальную защиту. Однако они имеют существенный минус — большой вес, который может быть неудобен для собаки.
Каждый намордник имеет свои плюсы и минусы, поэтому важно выбирать изделие, исходя из потребностей питомца, его породы и ситуации, в которой намордник будет использоваться.
Намордник (от "морда") — приспособление, род оброти, узды, ременной, проволочной и прочей, надеваемое (закрепляемое) на морду (пасть) животных, чтобы они не кусались, не рыли землю, не сосали маток и т. п…
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.