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Как выбрать удобный и безопасный намордник для питомца

1:57
Зоосфера

В зоомагазинах представлен большой выбор намордников для собак, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для разных целей и пород. Чтобы выбрать идеальный вариант, стоит ознакомиться с основными типами намордников и их преимуществами.

Собака
Фото: flickr.com by spaceodissey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

Пластиковые намордники

Лёгкие и удобные, такие намордники идеально подходят для длительного ношения. Они обеспечивают защиту от укусов, не мешают собаке дышать и пить, а также позволяют давать угощения. Пластиковые изделия легко моются и быстро сушатся, однако они менее прочные по сравнению с другими материалами.

Кожаные намордники

Кожаные модели, особенно в форме корзинки, считаются универсальными. Они комфортны для собаки, так как позволяют пить, дышать и получать лакомства. Однако недостатком является то, что некоторые собаки могут снять такой намордник.

Нейлоновые намордники

Эти мягкие модели в виде "трубы" из ткани, обычно нейлона, легко надеваются, но не дают собаке свободно дышать. Такие намордники особенно подходят для питомцев с приплюснутой мордой, но их стоит использовать с осторожностью и не на длительное время.

Груминговые намордники

Созданные из сетки и ткани, эти намордники не предназначены для длительного ношения. Они идеально подходят для стрижки или груминга агрессивных собак, но не позволяют пить или есть.

Металлические намордники

Самые прочные из всех, металлические намордники обеспечивают максимальную защиту. Однако они имеют существенный минус — большой вес, который может быть неудобен для собаки.

Каждый намордник имеет свои плюсы и минусы, поэтому важно выбирать изделие, исходя из потребностей питомца, его породы и ситуации, в которой намордник будет использоваться.

Уточнения

Намордник (от "морда") — приспособление, род оброти, узды, ременной, проволочной и прочей, надеваемое (закрепляемое) на морду (пасть) животных, чтобы они не кусались, не рыли землю, не сосали маток и т. п…

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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