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Как приучить питомца к туалету без грубых методов

1:49
Зоосфера

Некоторые владельцы собак совершают серьёзную ошибку, пытаясь приучить питомца к туалету. Они считают, что тыкание носом в испражнения поможет собаке понять её промах. Однако такой метод не просто неэффективен, но и способен нанести вред отношениям между хозяином и питомцем.

Йоркширский терьер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йоркширский терьер

Почему этот метод не работает

Собаки понимают, что сделали что-то не так, только если их поймали "с поличным". Если вы обнаружили "лужу" или "кучу" спустя время, питомец не сможет связать наказание с произошедшим. Вместо этого, тыкание носом вызывает у животного страх, недоверие и стресс.

В дальнейшем это может привести к проблемам с воспитанием и дрессировкой, так как собака начнёт избегать контакта с хозяином, боясь наказания.

Что делать вместо

Гораздо эффективнее работать на предупреждение подобных ситуаций:

  • Наблюдайте за собакой. Если вы замечаете, что питомец начинает нервничать, крутиться или искать укромное место, сразу направьте его туда, где можно справить нужду.
  • Хвалите за успехи. Когда собака делает свои дела в отведённом месте, обязательно поощряйте её. Ласковые слова, поглаживания или лакомства помогут закрепить правильное поведение.
  • Убирайте следы инцидентов. Обработайте места, где собака "провинилась", специальными средствами. Это устранит запах, чтобы питомец не повторил ошибку.

Приучение собаки к туалету требует терпения и положительного подкрепления. Наказание, особенно такое грубое, как тыкание носом, лишь портит доверие между вами и питомцем. Терпение и правильный подход помогут вам воспитать послушного и счастливого друга.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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