Как приучить питомца к туалету без грубых методов

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые владельцы собак совершают серьёзную ошибку, пытаясь приучить питомца к туалету. Они считают, что тыкание носом в испражнения поможет собаке понять её промах. Однако такой метод не просто неэффективен, но и способен нанести вред отношениям между хозяином и питомцем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йоркширский терьер

Почему этот метод не работает

Собаки понимают, что сделали что-то не так, только если их поймали "с поличным". Если вы обнаружили "лужу" или "кучу" спустя время, питомец не сможет связать наказание с произошедшим. Вместо этого, тыкание носом вызывает у животного страх, недоверие и стресс.

В дальнейшем это может привести к проблемам с воспитанием и дрессировкой, так как собака начнёт избегать контакта с хозяином, боясь наказания.

Что делать вместо

Гораздо эффективнее работать на предупреждение подобных ситуаций:

Наблюдайте за собакой . Если вы замечаете, что питомец начинает нервничать, крутиться или искать укромное место, сразу направьте его туда, где можно справить нужду.

. Если вы замечаете, что питомец начинает нервничать, крутиться или искать укромное место, сразу направьте его туда, где можно справить нужду. Хвалите за успехи . Когда собака делает свои дела в отведённом месте, обязательно поощряйте её. Ласковые слова, поглаживания или лакомства помогут закрепить правильное поведение.

. Когда собака делает свои дела в отведённом месте, обязательно поощряйте её. Ласковые слова, поглаживания или лакомства помогут закрепить правильное поведение. Убирайте следы инцидентов. Обработайте места, где собака "провинилась", специальными средствами. Это устранит запах, чтобы питомец не повторил ошибку.

Приучение собаки к туалету требует терпения и положительного подкрепления. Наказание, особенно такое грубое, как тыкание носом, лишь портит доверие между вами и питомцем. Терпение и правильный подход помогут вам воспитать послушного и счастливого друга.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

