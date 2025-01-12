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Ошибка многих владельцев: зачем оставлять свет для животных

1:41
Зоосфера

Некоторые владельцы домашних животных оставляют свет включённым, уходя из дома, полагая, что это создаст уют и комфорт для питомца. Но действительно ли это необходимо?

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Нужно ли оставлять свет для животных

Американские ветеринары дают однозначный ответ: яркое освещение не нужно ни собакам, ни кошкам, когда они остаются дома одни. Это не только бесполезно для животного, но и приводит к дополнительным расходам на электроэнергию.

Как обеспечить комфорт питомцу

Вместо того чтобы оставлять свет включённым, специалисты рекомендуют приоткрыть шторы или жалюзи. Естественный свет помогает животным ориентироваться в пространстве.

Важно понимать, что полная темнота также нежелательна, особенно если животное не привыкло к таким условиям. Ветерины отмечают, что большинство домашних животных отлично адаптированы к тусклому освещению и ориентируются на смену дня и ночи.

Особенности поведения животных

Собаки ведут дневной образ жизни, как и люди. Они обычно спят ночью и ориентируются на уровень освещения. Постоянный свет может даже негативно повлиять на их поведение.

Кошки более активны утром и вечером, а днём предпочитают отдыхать. Темнота для них не является проблемой благодаря их природной способности видеть в условиях слабого света.

Собакам и кошкам не требуется искусственное освещение, чтобы чувствовать себя комфортно. Вместо этого обеспечьте питомцу доступ к естественному свету, но не оставляйте его в полной темноте.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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