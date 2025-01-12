Ошибка многих владельцев: зачем оставлять свет для животных

Некоторые владельцы домашних животных оставляют свет включённым, уходя из дома, полагая, что это создаст уют и комфорт для питомца. Но действительно ли это необходимо?
Американские ветеринары дают однозначный ответ: яркое освещение не нужно ни собакам, ни кошкам, когда они остаются дома одни. Это не только бесполезно для животного, но и приводит к дополнительным расходам на электроэнергию.
Вместо того чтобы оставлять свет включённым, специалисты рекомендуют приоткрыть шторы или жалюзи. Естественный свет помогает животным ориентироваться в пространстве.
Важно понимать, что полная темнота также нежелательна, особенно если животное не привыкло к таким условиям. Ветерины отмечают, что большинство домашних животных отлично адаптированы к тусклому освещению и ориентируются на смену дня и ночи.
Собаки ведут дневной образ жизни, как и люди. Они обычно спят ночью и ориентируются на уровень освещения. Постоянный свет может даже негативно повлиять на их поведение.
Кошки более активны утром и вечером, а днём предпочитают отдыхать. Темнота для них не является проблемой благодаря их природной способности видеть в условиях слабого света.
Собакам и кошкам не требуется искусственное освещение, чтобы чувствовать себя комфортно. Вместо этого обеспечьте питомцу доступ к естественному свету, но не оставляйте его в полной темноте.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.