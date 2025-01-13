Динго и волки: как генетика раскрывает эволюцию собак

3:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследователи узнали, откуда на самом деле произошли собаки динго

Собаки динго - загадочные и уникальные существа, всегда будоражившие воображение людей, особенно благодаря популярной повести Рувима Фраермана. Многие уверены, что все собаки происходят от серого волка, но недавние исследования открыли новые горизонты в понимании происхождения этих животных. Оказавшись в Австралии более 5000 лет назад, динго долгое время оставались отдельной ветвью эволюции, и точное место этих животных в истории домашних собак было неясно.

Фото: flickr.com by dalliedee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Волк

Современные учёные, используя передовые методы анализа ДНК, наконец, выяснили, что динго отличаются от обычных домашних собак и занимают особое место в эволюционном древе. Исследования показали, что собаки динго являются одним из ранних ответвлений всех современных пород, находясь между волками и нынешними домашними питомцами.

Как исследования ДНК помогают раскрыть тайны эволюции собак

Используя генетические данные, учёные могут выяснить, как поведение и физические особенности собак изменялись на протяжении времени, а также, как взаимодействие с человеком сыграло свою роль в эволюции этих животных. Например, способность собак поднимать брови — это новое поведенческое качество, которое, возможно, развилось с целью лучшего взаимодействия с людьми.

Не менее интересным является и открытие, что собаки, в отличие от волков, приобрели способность переваривать крахмал благодаря дополнительному гену. Это произошло в процессе одомашнивания, когда люди начали кормить животных крахмалистыми продуктами, что способствовало развитию этого гена у большинства пород собак.

Динго: уникальное звено в эволюции собак

Динго оставались изолированными от волков и домашних собак на протяжении тысячелетий, и это делает их особенно интересными для учёных. Чтобы понять их эволюционное место, исследователи проанализировали геномы различных современных пород, включая боксёра, немецкую овчарку, лабрадора и других, а также геном щенка динго по имени Сэнди. Сравнив полученные данные с геномом гренландского волка, учёные смогли точно измерить генетические различия и установить, что динго находятся на ранней стадии развития всех домашних собак.

Значение этих открытий для науки и медицины

Понимание истории динго помогает не только раскрыть эволюцию собак, но и определить причины некоторых заболеваний, связанных с определёнными породами. Например, дисплазия тазобедренного сустава у лабрадоров и немецких овчарок, а также склонность золотистых ретриверов к раку могут быть частично объяснены через генетические исследования, основанные на данных о динго и волках. Это открытие открывает путь к новаторским методам лечения заболеваний у собак, улучшая их здоровье и благополучие.

Заключение

Это исследование имеет огромное значение для науки, поскольку оно не только помогает понять происхождение собак, но и даёт надежду на разработку новых методов лечения и профилактики заболеваний, характерных для разных пород. Исследования динго, как части эволюционной цепи, открывают новые горизонты для ветеринарии и генетики.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



