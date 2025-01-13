Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уникальная винодельня посреди Тихого океана
Как новые технологии меняют подход к поискам жизни на других планетах
НПФ Будущее расширяет инвестиционный потенциал
Дочь Меладзе закрыла убыточный ресторан в Москве с долгом в десятки миллионов рублей
Как избавиться от вишнёвой поросли? Вот что делать в сложной ситуации
Аромат цветов в доме без химии: безопасная добавка для мытья полов
Долгий шлейф: что сделать чтобы парфюм держался дольше
Вырастите красивый чёрный ирис. Вот что нужно для этого сделать
Секреты организма: почему вы хотите есть ночью

Динго и волки: как генетика раскрывает эволюцию собак

3:30
Зоосфера

Исследователи узнали, откуда на самом деле произошли собаки динго

Собаки динго - загадочные и уникальные существа, всегда будоражившие воображение людей, особенно благодаря популярной повести Рувима Фраермана. Многие уверены, что все собаки происходят от серого волка, но недавние исследования открыли новые горизонты в понимании происхождения этих животных. Оказавшись в Австралии более 5000 лет назад, динго долгое время оставались отдельной ветвью эволюции, и точное место этих животных в истории домашних собак было неясно.

Волк
Фото: flickr.com by dalliedee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волк

Современные учёные, используя передовые методы анализа ДНК, наконец, выяснили, что динго отличаются от обычных домашних собак и занимают особое место в эволюционном древе. Исследования показали, что собаки динго являются одним из ранних ответвлений всех современных пород, находясь между волками и нынешними домашними питомцами.

Как исследования ДНК помогают раскрыть тайны эволюции собак

Используя генетические данные, учёные могут выяснить, как поведение и физические особенности собак изменялись на протяжении времени, а также, как взаимодействие с человеком сыграло свою роль в эволюции этих животных. Например, способность собак поднимать брови — это новое поведенческое качество, которое, возможно, развилось с целью лучшего взаимодействия с людьми.

Не менее интересным является и открытие, что собаки, в отличие от волков, приобрели способность переваривать крахмал благодаря дополнительному гену. Это произошло в процессе одомашнивания, когда люди начали кормить животных крахмалистыми продуктами, что способствовало развитию этого гена у большинства пород собак.

Динго: уникальное звено в эволюции собак

Динго оставались изолированными от волков и домашних собак на протяжении тысячелетий, и это делает их особенно интересными для учёных. Чтобы понять их эволюционное место, исследователи проанализировали геномы различных современных пород, включая боксёра, немецкую овчарку, лабрадора и других, а также геном щенка динго по имени Сэнди. Сравнив полученные данные с геномом гренландского волка, учёные смогли точно измерить генетические различия и установить, что динго находятся на ранней стадии развития всех домашних собак.

Значение этих открытий для науки и медицины

Понимание истории динго помогает не только раскрыть эволюцию собак, но и определить причины некоторых заболеваний, связанных с определёнными породами. Например, дисплазия тазобедренного сустава у лабрадоров и немецких овчарок, а также склонность золотистых ретриверов к раку могут быть частично объяснены через генетические исследования, основанные на данных о динго и волках. Это открытие открывает путь к новаторским методам лечения заболеваний у собак, улучшая их здоровье и благополучие.

Заключение

Это исследование имеет огромное значение для науки, поскольку оно не только помогает понять происхождение собак, но и даёт надежду на разработку новых методов лечения и профилактики заболеваний, характерных для разных пород. Исследования динго, как части эволюционной цепи, открывают новые горизонты для ветеринарии и генетики.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Общество
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации Аудио 
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ
Недвижимость
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ Аудио 
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Экономика и бизнес
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
НПФ Будущее расширяет инвестиционный потенциал
Дочь Меладзе закрыла убыточный ресторан в Москве с долгом в десятки миллионов рублей
Как избавиться от вишнёвой поросли? Вот что делать в сложной ситуации
Аромат цветов в доме без химии: безопасная добавка для мытья полов
Долгий шлейф: что сделать чтобы парфюм держался дольше
Динго и волки: как генетика раскрывает эволюцию собак
Вырастите красивый чёрный ирис. Вот что нужно для этого сделать
Секреты организма: почему вы хотите есть ночью
Можно ли оставлять рис в заводской упаковке
Следующая короткая рабочая неделя в России будет в апреле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.