7 мифов о животных из приютов, которые мешают вам выбрать питомца

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7 мифов о животных из приюта

Выбирая питомца из приюта, многие сталкиваются с мифами и заблуждениями. Эти стереотипы могут повлиять на решение взять животное из приюта, несмотря на то, что это замечательный способ помочь бездомным животным. Давайте развенчаем наиболее распространённые мифы о питомцах из приютов.

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стерилизованная бездомная собака

Миф 1: У животных из приюта часто бывают серьёзные поведенческие проблемы

Да, в приюте собаки могут нервничать, лаять или прятаться. Но это вполне объяснимо, ведь для животных такая среда — стресс. Большинство питомцев попадают в приюты не из-за плохого поведения, а вследствие трагедий, таких как смерть хозяев или переезд. Проблемы с поведением — не причина, а следствие обстоятельств.

Миф 2: Приютские животные всегда больны

Все животные в приютах проходят медицинские обследования. Их прививают, стерилизуют и кастрируют. Конечно, иногда случаются проблемы со здоровьем, как и у любых других животных. Но приюты делают все возможное, чтобы питомцы были здоровы и готовы к новой жизни с хозяевами.

Миф 3: Питомцы из приюта не социализированы

Многие животные, оказавшиеся в приютах, прежде жили в семьях, и привыкли к общению с людьми и другими животными. Работники приютов активно занимаются социализацией, гуляют с животными, обучают их. Да, возможно, некоторые питомцы пережили стресс или жестокость, но с правильным подходом они становятся отличными компаньонами.

Миф 4: Если животное однажды бросили, оно больше не будет доверять человеку

Наоборот, животные, получившие второй шанс, часто становятся особенно привязанными к своим новым хозяевам. Важен не только момент знакомства, но и терпение хозяев. Привязанность растёт со временем, а те животные, которые пережили утрату, с благодарностью открывают свои сердца новым людям.

Миф 5: В приютах только взрослые питомцы

Многие люди думают, что в приютах нет щенков и котят. Но это не так! В этих учреждениях можно найти животных всех возрастов — от маленьких пушистиков до взрослых и пожилых питомцев. У каждого возраста есть свои плюсы, и вы можете выбрать питомца, который идеально подойдёт именно вам.

Миф 6: У приютских животных нет документов и родословной

Документы не определяют качество питомца. Даже если вы берете породистое животное, оно может столкнуться с проблемами. А животные без родословной в приюте, как правило, становятся прекрасными спутниками. Главное — это ваша готовность дать им шанс на новую жизнь.

Миф 7: В приютах только собаки смешанных пород

В приютах есть и чистокровные питомцы! По статистике, около 7% породистых животных оказываются в приютах. Поэтому, если для вас важна родословная, не стоит исключать возможность найти идеального питомца среди хвостатых, которые попали в приют по разным причинам.

Заключение

Животные из приютов — это не только шанс для них, но и замечательные питомцы для вас. Развенчав мифы, мы надеемся, что вы сможете сделать правильный выбор и подарите пушистому другу второй шанс на счастливую жизнь.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



