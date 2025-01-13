Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний СПА: возможно ли создать курортный эффект у себя дома
Замороженные помидоры: польза или потеря качества
Грядут ли реальные скидки на авто весной
Горькая правда о сладком: как сахар разрушает здоровье
Каким должно быть освещение в ванной? Советы дизайнеров
США увеличили закупки российских авиационных деталей на 30%
Как приучить собаку к туалету без конфликтов и ошибок
Вулканический пепел: инструмент прогнозирования будущих извержений
Советы по освещению рассады: что нужно знать каждому садоводу

7 мифов о животных из приютов, которые мешают вам выбрать питомца

3:34
Зоосфера

7 мифов о животных из приюта

Выбирая питомца из приюта, многие сталкиваются с мифами и заблуждениями. Эти стереотипы могут повлиять на решение взять животное из приюта, несмотря на то, что это замечательный способ помочь бездомным животным. Давайте развенчаем наиболее распространённые мифы о питомцах из приютов.

Стерилизованная бездомная собака
Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стерилизованная бездомная собака

Миф 1: У животных из приюта часто бывают серьёзные поведенческие проблемы

Да, в приюте собаки могут нервничать, лаять или прятаться. Но это вполне объяснимо, ведь для животных такая среда — стресс. Большинство питомцев попадают в приюты не из-за плохого поведения, а вследствие трагедий, таких как смерть хозяев или переезд. Проблемы с поведением — не причина, а следствие обстоятельств.

Миф 2: Приютские животные всегда больны

Все животные в приютах проходят медицинские обследования. Их прививают, стерилизуют и кастрируют. Конечно, иногда случаются проблемы со здоровьем, как и у любых других животных. Но приюты делают все возможное, чтобы питомцы были здоровы и готовы к новой жизни с хозяевами.

Миф 3: Питомцы из приюта не социализированы

Многие животные, оказавшиеся в приютах, прежде жили в семьях, и привыкли к общению с людьми и другими животными. Работники приютов активно занимаются социализацией, гуляют с животными, обучают их. Да, возможно, некоторые питомцы пережили стресс или жестокость, но с правильным подходом они становятся отличными компаньонами.

Миф 4: Если животное однажды бросили, оно больше не будет доверять человеку

Наоборот, животные, получившие второй шанс, часто становятся особенно привязанными к своим новым хозяевам. Важен не только момент знакомства, но и терпение хозяев. Привязанность растёт со временем, а те животные, которые пережили утрату, с благодарностью открывают свои сердца новым людям.

Миф 5: В приютах только взрослые питомцы

Многие люди думают, что в приютах нет щенков и котят. Но это не так! В этих учреждениях можно найти животных всех возрастов — от маленьких пушистиков до взрослых и пожилых питомцев. У каждого возраста есть свои плюсы, и вы можете выбрать питомца, который идеально подойдёт именно вам.

Миф 6: У приютских животных нет документов и родословной

Документы не определяют качество питомца. Даже если вы берете породистое животное, оно может столкнуться с проблемами. А животные без родословной в приюте, как правило, становятся прекрасными спутниками. Главное — это ваша готовность дать им шанс на новую жизнь.

Миф 7: В приютах только собаки смешанных пород

В приютах есть и чистокровные питомцы! По статистике, около 7% породистых животных оказываются в приютах. Поэтому, если для вас важна родословная, не стоит исключать возможность найти идеального питомца среди хвостатых, которые попали в приют по разным причинам.

Заключение

Животные из приютов — это не только шанс для них, но и замечательные питомцы для вас. Развенчав мифы, мы надеемся, что вы сможете сделать правильный выбор и подарите пушистому другу второй шанс на счастливую жизнь.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества
Шоу-бизнес
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества Аудио 
Как избавиться от накипи в чайнике за пару минут
Недвижимость
Как избавиться от накипи в чайнике за пару минут Аудио 
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ
Недвижимость
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
China Southern неожиданно отменила рейсы между Москвой и Пекином до конца февраля
Советы по освещению рассады: что нужно знать каждому садоводу
Ягодицы как крепкие орешки: это упражнение прокачает по-максимуму
Экономичный и вкусный рецепт: котлеты из отварного картофеля и тунца, которые можно и пожарить
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Как одеться на вечеринку, чтобы привлечь внимание, но не выглядеть вульгарно?
Почему молодым стоит задуматься о даче как втором доме?
Почему самописцы Jeju Air молчали перед крушением
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Как предотвратить появление плесени в доме? Средства, которые всё сделают за вас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.