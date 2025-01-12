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Ранние прогулки с собакой: мифы и правда

2:24
Зоосфера

Правда ли, что с собакой нужно гулять именно рано утром: плюсы и минусы раннего выгула

Когда дети просят у родителей собаку, один из самых частых вопросов: "Готовы ли вы вставать рано утром, чтобы выгулять питомца?" Ведь собака должна гулять минимум дважды в день, с интервалом не более 12 часов, и это часто ставит под сомнение необходимость ранних прогулок.

Собака
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Но стоит ли придерживаться этой привычки или можно найти более удобное время для выгула? Давайте разберёмся в плюсах и минусах раннего выгула и в том, насколько это на самом деле необходимо.

Плюсы раннего выгула

  • Чистый и спокойный город. Улицы рано утром ещё пусты, воздух свежий, и ваш питомец может спокойно побегать без шума машин и толп людей. Это идеальный момент для прогулки в мегаполисе.

  • Физическая активность на пользу всем. Утренняя прогулка помогает зарядиться энергией на весь день и вам, и вашей собаке. Это особенно важно для активных пород, которые нуждаются в большом количестве физических упражнений.

  • Лучше спланировать день. Ранний выход на улицу даёт вам дополнительное время для других дел. Весь день перед вами, и вы можете выполнить все запланированные задачи, сохраняя при этом бодрость и активность.

Минусы раннего выгула

  • Не все любят вставать рано. Особенно в холодное время года. Многие люди, а тем более собаки, не являются "жаворонками" и предпочитают остаться в тепле постели хотя бы на пару минут дольше.

  • Не каждый питомец готов к ранним прогулкам. У собак есть свой биологический ритм, и прогулка рано утром может не доставлять им удовольствия. Возможно, вашему питомцу будет удобнее гулять в другое время суток.

  • Невозможность решить все нужды питомца. На утренней прогулке питомец может не успеть сделать все необходимые дела, так как не наступило нужное время для них.

Вывод

Нет необходимости заставлять собаку гулять рано утром, если она не готова к этому. Лучше ориентироваться на её характер, темперамент и привычки. Порой прогулки в более позднее время могут быть не менее полезными для вашего питомца, а вам не придётся жертвовать комфортом ради раннего выхода.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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