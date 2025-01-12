Какие собаки не имеют неприятного запаха: список пород

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многим владельцам собак знаком неприятный запах, который часто ассоциируется с питомцами. Однако не все породы собак склонны к этому "псиночьему" аромату, и если для некоторых это неизбежно, для других ситуация может быть вполне управляемой. Причины запаха у собак могут включать генетическую предрасположенность, условия содержания, а также особенности ухода за питомцем.

Фото: Wikipedia by Pelz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Йоркширский терьер

Некоторые породы собак практически не имеют запаха. К таким животным относятся пудели, шпиц, китайские хохлатые, левретки, далматины и чихуахуа. Не стоит забывать и о таких породах, как мальтезе, скотч-терьер, ши-тцу, питбули, йоркширский терьер, бишон фризе и брюссельский грифон — их запах тоже минимален.

Однако, даже если порода склонна к отсутствию запаха, владельцам таких собак всё равно нужно заботиться о регулярном уходе за шерстью, лапками и гигиеной питомца. Систематическое купание, регулярные визиты к ветеринару и правильный корм помогут снизить вероятность появления неприятного запаха.

Если же запах уже появился в квартире, существует несколько народных средств, которые помогут избавиться от него. Например, можно использовать половинку яблока, положив её в зону с неприятным запахом — говорят, что оно помогает устранить амбре. Ещё один способ — это кукурузный крахмал, который впитывает запахи. Просто посыпьте им участок и через несколько часов пылесосьте. Для финальной очистки можно использовать уксус, который эффективно удаляет запахи.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



