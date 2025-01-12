Почему животным не нужно яркое освещение в вашем доме

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые владельцы домашних питомцев, уходя из дома, оставляют включённым свет, считая, что это создаст уют и комфорт для их пёсика или котика. Но действительно ли это так? Эксперты, в частности, американские ветеринары, утверждают, что в этом нет необходимости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дружба кошки и собаки

Многие люди полагают, что животные могут бояться темноты, особенно зимой, когда светает поздно и темнеет рано. Однако ветеринары говорят, что домашним питомцам не требуется яркое освещение, даже если они остаются одни дома. Это значит, что не стоит переживать о лишних расходах на электроэнергию, оставляя свет включённым.

Тем не менее, специалисты советуют при уходе из дома оставить шторы или жалюзи приоткрытыми. Это позволит питомцам ориентироваться в помещении, используя естественный свет. Полная темнота не будет оптимальной для животных, но тусклого освещения вполне достаточно.

Для собак, которые ведут дневной образ жизни и обычно спят ночью, изменение света играет важную роль: когда на улице темнеет, это сигнализирует питомцу, что время для отдыха. Постоянное освещение может нарушить их биоритмы и даже привести к изменениям в поведении.

Кошки же, в свою очередь, активны утром и вечером, а в дневное время предпочитают отдыхать. Темнота для них не представляет опасности, и они спокойно адаптируются к ночным условиям.

Таким образом, оставлять свет включённым для питомца — не обязательно. Главное — обеспечить максимальный комфорт, оставив окно для естественного света.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



