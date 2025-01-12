Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без снега не страшно: как сохранить растения в зимний период
Зачем нужны красно-синие мигалки на столбах вдоль трасс
Фирменный салат с курицей и апельсином: удивите гостей новым вкусом
Почему российские продукты становятся трендом в Китае
Не только шоколад и конфеты: эти проодукты — главные враги зубов
Как сделать котлеты нежными? Узнайте секрет правильного фарша
Как избавиться от конденсата на окнах: 6 простых методов
Антивозрастной уход за кожей: как меняются потребности и что должно быть в вашем креме
Составлен антирейтинг авиакомпаний по версии AirHelp

Три кораблекрушения и один кот: невероятная судьба Сэма

1:54
Зоосфера

История Непотопляемого Сэма — это не просто рассказ о коте, а история о силе духа и невероятном везении. Этот легендарный питомец времён Второй мировой войны стал символом выживания, пережив три кораблекрушения и множество опасностей, но каждый раз выходя невредимым.

Кошка
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Сэм, чёрно-белый кот, начал свой путь на немецком линкоре "Бисмарк", который был потоплен в мае 1941 года. Из 2200 членов экипажа выжило только 114, и среди них оказался этот кот, спасённый британским эсминцем "Казак". Вдохновлённые литерой "О" из Международного свода сигналов, означающей "Человек за бортом", британцы переименовали его в Оскара.

Но это было только начало невероятной истории. Через пять месяцев, в октябре 1941 года, эсминец "Казак" был торпедирован немецкой подводной лодкой U-563. Оскар вновь выжил и был спасён британским авианосцем Ark Royal. На этом судне ему дали новое имя — Непотопляемый Сэм. Однако испытания продолжались: в ноябре 1941 года Ark Royal был атакован немецкой подлодкой U-81 и затонул. И снова Сэм чудом выжил, спасённый экипажем на моторной лодке.

После этих трагических событий было решено отправить Непотопляемого Сэма "на заслуженный отдых". Его поместили в дом престарелых для моряков в Белфасте, где он прожил свои последние годы и скончался в 1955 году от естественных причин.

Непотопляемый Сэм стал символом не только стойкости, но и удивительной силы жизни, пережив одну из самых разрушительных войн в истории человечества.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Авто
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться Аудио 
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Еда и рецепты
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера
Недвижимость
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Последние материалы
Составлен антирейтинг авиакомпаний по версии AirHelp
Антивозрастной уход за кожей: как меняются потребности и что должно быть в вашем креме
Качаем спину и шею по 5 минут в день: лучшее упражнение на укрепление трапеции
Илон Маск заявил об исчерпании данных для обучения ИИ
Три кораблекрушения и один кот: невероятная судьба Сэма
Друзья Евгении Добровольской рассказали о последней встрече с актрисой
Ваши волосы теряют объём? Как понять, что происходит
Снятие ареста с квартиры: что важно знать владельцу
Как добавить хлеб в фарш, чтобы котлеты стали нежными
Враг в вашем доме: как справиться с пылью и аллергенами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.