Три кораблекрушения и один кот: невероятная судьба Сэма

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

История Непотопляемого Сэма — это не просто рассказ о коте, а история о силе духа и невероятном везении. Этот легендарный питомец времён Второй мировой войны стал символом выживания, пережив три кораблекрушения и множество опасностей, но каждый раз выходя невредимым.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

Сэм, чёрно-белый кот, начал свой путь на немецком линкоре "Бисмарк", который был потоплен в мае 1941 года. Из 2200 членов экипажа выжило только 114, и среди них оказался этот кот, спасённый британским эсминцем "Казак". Вдохновлённые литерой "О" из Международного свода сигналов, означающей "Человек за бортом", британцы переименовали его в Оскара.

Но это было только начало невероятной истории. Через пять месяцев, в октябре 1941 года, эсминец "Казак" был торпедирован немецкой подводной лодкой U-563. Оскар вновь выжил и был спасён британским авианосцем Ark Royal. На этом судне ему дали новое имя — Непотопляемый Сэм. Однако испытания продолжались: в ноябре 1941 года Ark Royal был атакован немецкой подлодкой U-81 и затонул. И снова Сэм чудом выжил, спасённый экипажем на моторной лодке.

После этих трагических событий было решено отправить Непотопляемого Сэма "на заслуженный отдых". Его поместили в дом престарелых для моряков в Белфасте, где он прожил свои последние годы и скончался в 1955 году от естественных причин.

Непотопляемый Сэм стал символом не только стойкости, но и удивительной силы жизни, пережив одну из самых разрушительных войн в истории человечества.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



