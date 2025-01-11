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Сальмонеллы в кормах для животных: какие продукты отзывают из магазинов

1:57
Зоосфера » Собаки

Если у вас есть домашние животные, будьте внимательны. На сайте Rappel Conso, созданном для информирования потребителей о случаях отзыва продукции, опубликованы новые предупреждения. На этот раз речь идет об опасных кормах для собак и кошек, которые продавались в магазинах Netto, Intermarché и Bricomarché по всей Франции. Эти уведомления появились всего через две недели после масштабного отзыва кормов марок Canaillou, Top Budget и Orlando.

Собака лежит на полу
Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака лежит на полу

Причина отзыва — опасные бактерии

Как и в прошлый раз, основная угроза — возможное присутствие сальмонелл в продукции. Эти бактерии могут вызвать серьезные проблемы не только у животных, но и у людей. Симптомы включают расстройства желудка, диарею, рвоту, лихорадку и головные боли.

Какие товары подлежат отзыву

На этот раз под подозрение попали несколько видов кормов собственной марки сети Netto. Вот список конкретных продуктов:

  • Корм для собак (15 кг): с говядиной и птицей для крупных пород. Продавался в период с 13 ноября по 26 декабря 2024 года.
  • Корм для собак (3 кг): смесь с птицей, злаками и овощами для пожилых собак. Даты продаж — с 15 ноября по 26 декабря 2024 года.
  • Корм для кошек с лососем и овощами: упаковки по 400 г, 2 кг и 4 кг. Продавались с 7 ноября по 26 декабря 2024 года.

Если у вас есть продукты из указанных партий, немедленно прекратите их использование и обратитесь в магазин для возврата. Помните, что здоровье ваших питомцев — это ваша ответственность.

Уточнения

Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм).

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