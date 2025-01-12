Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турист в Париже был в ужасе от места хранения уличного фастфуда
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Стало известно, сколько стоит выступление Анжелики Варум на корпоративе
Минута на минутах: как спасти кожу зимой за 10 минут
Как французский городок получил наследство в 10 млн евро
Предельно реалистичные ощущения — инновация добавит физическую активность для компьютерных игр
Раздельный сон: как это влияет на здоровье и отношения
Как приготовить сало с ароматом копчёного: пошаговый рецепт
Следующее крупное извержение вулкана на Земле вызовет глобальный хаос, поскольку у ученых нет никакого плана

Агрессия у собак: главные ошибки владельцев и их решение

2:29
Зоосфера

Агрессивное поведение собаки может стать серьёзным препятствием для многих, кто мечтает завести питомца. Однако, в большинстве случаев агрессию можно скорректировать экологичным способом, не травмируя животное. Полезные рекомендации на этот счёт даёт кинолог Диана Беляева.

Самоедская лайка
Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самоедская лайка

Что такое агрессия

Прежде всего важно понять, что не вся агрессия требует исправления. Например, защита ресурса, такая как еда, — это естественное поведение, которое не подлежит "лечению". Однако, если собака агрессивно реагирует на прохожих, сородичей или членов семьи, нужно искать причину и устранять её.

Интересный факт: около 70% случаев агрессивного поведения у собак связано с болью. Если питомец внезапно начал проявлять агрессию, первым делом необходимо проверить его здоровье.

Как справляться с агрессией

Если ветеринар исключил проблемы со здоровьем, следующим шагом будет корректировка среды обитания питомца.

Управление триггерами

  • Собака агрессивна к сородичам: избегайте встреч с другими собаками, меняйте маршруты прогулок, используйте надёжную амуницию, избегайте рывков поводком и не ругайте питомца.
  • Агрессия к членам семьи: уделяйте больше времени совместным приятным занятиям, следите за тем, чтобы дети общались с собакой только под присмотром взрослых, при необходимости установите защитные барьеры. Никогда не наказывайте собаку — это только усугубит проблему.
  • Собака защищает еду: избегайте присутствия в комнате, где питомец ест, закрывайте дверь. Работайте над укреплением доверия между собакой и хозяином.
  • Лай на курьеров и людей в подъезде: встречайте доставщиков на улице, избегайте лифта в подъезде, используйте короткий поводок и намордник.
  • Охотничье поведение: замените активные игры на спокойные, например, упражнения по поиску предметов. Внимательно следите за окружающей обстановкой и учите собаку реагировать на стоп-сигналы.

Долгосрочное решение

Агрессия — это естественная реакция собаки на раздражители. Чтобы справиться с этим поведением, важно не только устранить провоцирующие факторы, но и выстроить долгосрочную стратегию, базирующуюся на доверии и понимании.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Еда и рецепты
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту Аудио 
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Авто
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться Аудио 
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера
Недвижимость
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
Стало известно, сколько стоит выступление Анжелики Варум на корпоративе
Минута на минутах: как спасти кожу зимой за 10 минут
Как французский городок получил наследство в 10 млн евро
Предельно реалистичные ощущения — инновация добавит физическую активность для компьютерных игр
Раздельный сон: как это влияет на здоровье и отношения
Как приготовить сало с ароматом копчёного: пошаговый рецепт
Агрессия у собак: главные ошибки владельцев и их решение
Следующее крупное извержение вулкана на Земле вызовет глобальный хаос, поскольку у ученых нет никакого плана
Глоссы для волос: что это и как они работают
Чистка печени: обман который может стоить вам здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.