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Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев

Зоосфера

Вот несколько пород кошек, которые особенно славятся своей ласковостью, пишет издание mkset.ru.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

1. Рэгдолл. Эти кошки получили свое название благодаря способности полностью расслабляться в руках владельца, напоминая мягкую игрушку. Они очень спокойны и любят, когда их гладят и держат на руках. Рэгдоллы — идеальный выбор для тех, кто ищет нежного и послушного питомца.

2. Мейн-кун. Несмотря на свой крупный размер, мейн-куны обладают удивительно мягким и добрым нравом. Они любят находиться в центре внимания и выбирают себе одного любимого человека, с которым проводят большую часть времени. Мейн-куны хорошо уживаются в больших семьях и охотно участвуют в общении.

3. Сиамская кошка. Эта порода известна своей активностью и общительностью. Сиамские кошки постоянно следуют за своими владельцами, стремясь быть в центре событий. Они требуют много внимания и готовы делиться своей любовью круглосуточно.

4. Шотландская вислоухая. Эти кошки с забавными загнутыми ушками отличаются особой дружелюбностью. Они сильно привязываются к членам своей семьи и предпочитают проводить время вместе с ними. Шотландские вислоухие кошки редко остаются в стороне, предпочитая мурчать на коленях у хозяина.

5. Бирман. Исторически бирманских кошек считали священными существами. В наше время они продолжают демонстрировать удивительное спокойствие и привязанность. Бирманы любят играть с детьми и активно участвуют в семейных делах, становясь надежными компаньонами для всех членов семьи.

6. Персидская кошка. Элегантная и аристократическая внешность персидских кошек сочетается с их нежным и ласковым характером. Они ценят тихую обстановку и внимание со стороны хозяина. Однако важно учитывать, что уход за длинной шерстью персов требует регулярных процедур.

7. Сфинкс. Эти необычные лысые кошки обожают тепло и близость человека. Они часто прижимаются к хозяину, чтобы согреться, и нуждаются в регулярном уходе за кожей. Сфинксы идеально подходят для людей, страдающих аллергией на шерсть животных.

8. Бомбей. Черный бомбей напоминает маленькую пантеру, но под этим внешним обликом скрывается добродушный и умный питомец. Бомбеи обожают внимание и легко находят общий язык с детьми и другими домашними животными. Они становятся прекрасными друзьями для всей семьи.

9. Абиссинская кошка. Такая порода любит проводить время с хозяевами. Эти кошки очень ласковы и преданны. Но важно уделять внимание питомцам с самого начала, чтобы они привязались к хозяевам.


Уточнения

Рэгдо́лл (англ. Ragdoll — «тряпичная кукла») — порода крупных полудлинношёрстных кошек.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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