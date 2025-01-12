Реальная польза чипирования: стоит ли чипировать домашнюю кошку

Чипирование кошек — это процедура, которая помогает идентифицировать животное, если оно потерялось, а также облегчает выезд за границу. Узнайте, как работает чип, что важно учитывать перед процедурой, ее преимущества и недостатки.
Микрочип — это миниатюрное устройство размером около 12x2 мм (в мини-версии — 8x1,4 мм), заключенное в капсулу из биосовместимого материала. Он безопасен для здоровья питомца и содержит уникальный 15-значный код, который вносится в международную базу данных. Код хранит информацию о животном и его владельце и остается неизменным на протяжении всей жизни кошки.
Микрочип "спит" до момента сканирования. Специальный сканер активирует устройство, после чего:
В самом чипе нет личных данных, они хранятся исключительно в базе. Это делает устройство безопасным для конфиденциальности.
Процедура занимает не более 5 минут:
Чипирование проводится для кошек старше полутора месяцев, при условии, что питомец здоров и обработан от паразитов. Процедура безболезненна и не требует анестезии.
Цена процедуры варьируется от 500 до 3000 рублей в зависимости от региона, статуса клиники и качества чипа. В стоимость обычно входят пластиковая карта владельца и внесение данных в паспорт животного.
Особого ухода не требуется. Для ускорения заживления ранки рекомендуется:
Побочные эффекты возникают редко и могут включать легкую отечность или выпадение шерсти в месте инъекции.
Чипирование кошек — современное решение, которое облегчает идентификацию питомца, особенно в поездках или в случае пропажи. Взвесьте все "за" и "против" и проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы принять правильное решение.
Чипирование животных — процесс внедрения под кожу животных интегральной схемы для присвоения им уникального номера в целях радиочастотной идентификации.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.