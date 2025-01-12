Реальная польза чипирования: стоит ли чипировать домашнюю кошку

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Чипирование кошек — это процедура, которая помогает идентифицировать животное, если оно потерялось, а также облегчает выезд за границу. Узнайте, как работает чип, что важно учитывать перед процедурой, ее преимущества и недостатки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Что такое микрочип

Микрочип — это миниатюрное устройство размером около 12x2 мм (в мини-версии — 8x1,4 мм), заключенное в капсулу из биосовместимого материала. Он безопасен для здоровья питомца и содержит уникальный 15-значный код, который вносится в международную базу данных. Код хранит информацию о животном и его владельце и остается неизменным на протяжении всей жизни кошки.

Как работает чип

Микрочип "спит" до момента сканирования. Специальный сканер активирует устройство, после чего:

Чип передает уникальный код.

Сканер отправляет код в базу данных.

На монитор поступает информация о кошке и ее владельце.

В самом чипе нет личных данных, они хранятся исключительно в базе. Это делает устройство безопасным для конфиденциальности.

Как проходит чипирование

Процедура занимает не более 5 минут:

Животному вводят капсулу с чипом под кожу в области холки.

Проверяют работоспособность устройства с помощью сканера.

Вносят данные в базу.

Владельцу выдают пластиковую карту с уникальным кодом.

Чипирование проводится для кошек старше полутора месяцев, при условии, что питомец здоров и обработан от паразитов. Процедура безболезненна и не требует анестезии.

Преимущества чипирования

Долговечность: работает всю жизнь питомца.

работает всю жизнь питомца. Защита информации: данные доступны только через базу.

данные доступны только через базу. Подтверждение прав: помогает в судебных спорах и продаже элитных кошек.

помогает в судебных спорах и продаже элитных кошек. Свободный выезд за границу: многие страны требуют чипирования для ввоза животных.

многие страны требуют чипирования для ввоза животных. Контроль породы: исключает обман при продаже.

исключает обман при продаже. Поиск питомца: повышает шансы найти кошку при условии обращения нашедшего в клинику.

Минусы чипирования

Без внесения данных в базу чип становится бесполезным.

Отсутствие единой базы затрудняет поиск в некоторых случаях.

Не все сканеры могут прочитать чипы разных производителей.

Капсула может переместиться под кожей, затрудняя сканирование.

Требуется замена данных при смене владельца.

Мошенники могут извлечь чип, особенно у элитных пород.

Стоимость чипирования

Цена процедуры варьируется от 500 до 3000 рублей в зависимости от региона, статуса клиники и качества чипа. В стоимость обычно входят пластиковая карта владельца и внесение данных в паспорт животного.

Уход после процедуры

Особого ухода не требуется. Для ускорения заживления ранки рекомендуется:

Использовать защитный конус, чтобы кошка не расчесала место инъекции.

Избегать купания в течение трех дней.

Побочные эффекты возникают редко и могут включать легкую отечность или выпадение шерсти в месте инъекции.

Итог

Чипирование кошек — современное решение, которое облегчает идентификацию питомца, особенно в поездках или в случае пропажи. Взвесьте все "за" и "против" и проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы принять правильное решение.

Уточнения

Чипирование животных — процесс внедрения под кожу животных интегральной схемы для присвоения им уникального номера в целях радиочастотной идентификации.

