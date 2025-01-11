Почему ваша кошка лысеет: главные причины и что с этим делать

Выпадение шерсти у кошек — явление, которое может быть как нормальным (сезонная линька), так и свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Если потеря шерсти сопровождается проплешинами или другими настораживающими симптомами, важно разобраться в причинах и принять меры.
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Взгляд кошки загадочен
Нормальные причины выпадения шерсти
Сезонная линька
Это естественный процесс, при котором шерсть обновляется. Обычно новые волоски быстро заменяют выпавшие.
Стресс
Нервное напряжение может привести к психогенной алопеции, когда кошка выгрызает шерсть из-за беспокойства.
Неправильное питание
Несбалансированный рацион лишает шерсть необходимых питательных веществ, делая её слабой и тусклой.
Возрастные изменения
У пожилых кошек метаболизм замедляется, что отражается на качестве шерсти, особенно в области морды и ушей.
Реакция на инъекцию
У некоторых кошек шерсть выпадает в месте введения иглы. Если участок долго не зарастает, или кожа меняет цвет, требуется ветеринарное вмешательство.
Беременность и лактация
В этот период организм кошки отдаёт много ресурсов потомству, что может привести к выпадению шерсти, особенно на животе.
Заболевания, вызывающие облысение
Инфекции
Грибки, бактерии и вирусы могут вызывать воспаление волосяных фолликулов, приводя к образованию проплешин.
Аллергии
Реакция на корм, лекарства, пыльцу или средства ухода нередко сопровождается зудом, расчесами и потерей шерсти.
Паразиты
Блохи, клещи и гельминты повреждают кожу, ослабляют иммунитет, что провоцирует выпадение шерсти.
Гормональные сбои
Эндокринные нарушения, такие как гипертиреоз или диабет, часто приводят к алопеции.
Аутоиммунные заболевания
Иммунная система начинает атаковать собственные клетки, включая волосяные фолликулы, что делает облысение необратимым.
Онкология
Организм направляет все ресурсы на борьбу с опухолью, оставляя шерсть без питания.
Когда нужно обратиться к ветеринару
Если выпадение шерсти сопровождается следующими симптомами, необходима консультация специалиста:
Шелушение, покраснение, зуд.
Гнойники, язвы, волдыри.
Неприятный запах от кожи.
Изменение структуры шерсти — волоски ломаются или выпадают клочками.
Снижение аппетита, апатия, проблемы с пищеварением.
Диагностика
Для установления причины ветеринар может назначить:
Анализы крови (общий, биохимический).
Соскоб с кожи для проверки на инфекции или паразитов.
Рентген или УЗИ при подозрении на внутренние патологии
Лечение
Медикаменты
Антибиотики: при инфекциях.
Антигистаминные: для устранения зуда.
Противопаразитарные: для борьбы с блохами, клещами или гельминтами.
Седативные: для устранения стресса.
Наружная обработка
Применяют лечебные шампуни, мази, спреи с антисептическими, противозудными и заживляющими свойствами.
Коррекция питания
Рацион должен быть сбалансированным, включать витамины и минералы. При пищевой аллергии животное переводят на гипоаллергенный корм.
Профилактика
Обеспечьте питомцу полноценное питание с витаминами и минералами. Регулярно проводите обработку от паразитов и профилактическую вакцинацию. Избегайте стрессов, создавайте комфортную среду для кошки. Ухаживайте за шерстью — расчесывайте, используйте проверенные гипоаллергенные средства.
Итог
Выпадение шерсти у кошки не всегда связано с болезнями, но при появлении проплешин или других тревожных симптомов важно своевременно обратиться к ветеринару.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".