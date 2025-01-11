Почему ваша кошка лысеет: главные причины и что с этим делать

4:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выпадение шерсти у кошек — явление, которое может быть как нормальным (сезонная линька), так и свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Если потеря шерсти сопровождается проплешинами или другими настораживающими симптомами, важно разобраться в причинах и принять меры.

Фото: commons.wikimedia.org by Asp17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Взгляд кошки загадочен

Нормальные причины выпадения шерсти

Сезонная линька

Это естественный процесс, при котором шерсть обновляется. Обычно новые волоски быстро заменяют выпавшие.

Стресс

Нервное напряжение может привести к психогенной алопеции, когда кошка выгрызает шерсть из-за беспокойства.

Неправильное питание

Несбалансированный рацион лишает шерсть необходимых питательных веществ, делая её слабой и тусклой.

Возрастные изменения

У пожилых кошек метаболизм замедляется, что отражается на качестве шерсти, особенно в области морды и ушей.

Реакция на инъекцию

У некоторых кошек шерсть выпадает в месте введения иглы. Если участок долго не зарастает, или кожа меняет цвет, требуется ветеринарное вмешательство.

Беременность и лактация

В этот период организм кошки отдаёт много ресурсов потомству, что может привести к выпадению шерсти, особенно на животе.

Заболевания, вызывающие облысение

Инфекции

Грибки, бактерии и вирусы могут вызывать воспаление волосяных фолликулов, приводя к образованию проплешин.

Аллергии

Реакция на корм, лекарства, пыльцу или средства ухода нередко сопровождается зудом, расчесами и потерей шерсти.

Паразиты

Блохи, клещи и гельминты повреждают кожу, ослабляют иммунитет, что провоцирует выпадение шерсти.

Гормональные сбои

Эндокринные нарушения, такие как гипертиреоз или диабет, часто приводят к алопеции.

Аутоиммунные заболевания

Иммунная система начинает атаковать собственные клетки, включая волосяные фолликулы, что делает облысение необратимым.

Онкология

Организм направляет все ресурсы на борьбу с опухолью, оставляя шерсть без питания.

Когда нужно обратиться к ветеринару

Если выпадение шерсти сопровождается следующими симптомами, необходима консультация специалиста:

Шелушение, покраснение, зуд.

Гнойники, язвы, волдыри.

Неприятный запах от кожи.

Изменение структуры шерсти — волоски ломаются или выпадают клочками.

Снижение аппетита, апатия, проблемы с пищеварением.

Диагностика

Для установления причины ветеринар может назначить:

Анализы крови (общий, биохимический).

Соскоб с кожи для проверки на инфекции или паразитов.

Рентген или УЗИ при подозрении на внутренние патологии

Лечение

Медикаменты

Антибиотики: при инфекциях.

при инфекциях. Антигистаминные: для устранения зуда.

для устранения зуда. Противопаразитарные: для борьбы с блохами, клещами или гельминтами.

для борьбы с блохами, клещами или гельминтами. Седативные: для устранения стресса.

Наружная обработка

Применяют лечебные шампуни, мази, спреи с антисептическими, противозудными и заживляющими свойствами.

Коррекция питания

Рацион должен быть сбалансированным, включать витамины и минералы. При пищевой аллергии животное переводят на гипоаллергенный корм.

Профилактика

Обеспечьте питомцу полноценное питание с витаминами и минералами.

Регулярно проводите обработку от паразитов и профилактическую вакцинацию.

Избегайте стрессов, создавайте комфортную среду для кошки.

Ухаживайте за шерстью — расчесывайте, используйте проверенные гипоаллергенные средства.

Итог

Выпадение шерсти у кошки не всегда связано с болезнями, но при появлении проплешин или других тревожных симптомов важно своевременно обратиться к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

