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Почему ваша кошка лысеет: главные причины и что с этим делать

4:04
Зоосфера

Выпадение шерсти у кошек — явление, которое может быть как нормальным (сезонная линька), так и свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Если потеря шерсти сопровождается проплешинами или другими настораживающими симптомами, важно разобраться в причинах и принять меры.

Взгляд кошки загадочен
Фото: commons.wikimedia.org by Asp17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Взгляд кошки загадочен

Нормальные причины выпадения шерсти

Сезонная линька

  • Это естественный процесс, при котором шерсть обновляется. Обычно новые волоски быстро заменяют выпавшие.

Стресс

  • Нервное напряжение может привести к психогенной алопеции, когда кошка выгрызает шерсть из-за беспокойства.

Неправильное питание

  • Несбалансированный рацион лишает шерсть необходимых питательных веществ, делая её слабой и тусклой.

Возрастные изменения

  • У пожилых кошек метаболизм замедляется, что отражается на качестве шерсти, особенно в области морды и ушей.

Реакция на инъекцию

  • У некоторых кошек шерсть выпадает в месте введения иглы. Если участок долго не зарастает, или кожа меняет цвет, требуется ветеринарное вмешательство.

Беременность и лактация

  • В этот период организм кошки отдаёт много ресурсов потомству, что может привести к выпадению шерсти, особенно на животе.

Заболевания, вызывающие облысение

Инфекции

  • Грибки, бактерии и вирусы могут вызывать воспаление волосяных фолликулов, приводя к образованию проплешин.

Аллергии

  • Реакция на корм, лекарства, пыльцу или средства ухода нередко сопровождается зудом, расчесами и потерей шерсти.

Паразиты

  • Блохи, клещи и гельминты повреждают кожу, ослабляют иммунитет, что провоцирует выпадение шерсти.

Гормональные сбои

  • Эндокринные нарушения, такие как гипертиреоз или диабет, часто приводят к алопеции.

Аутоиммунные заболевания

  • Иммунная система начинает атаковать собственные клетки, включая волосяные фолликулы, что делает облысение необратимым.

Онкология

  • Организм направляет все ресурсы на борьбу с опухолью, оставляя шерсть без питания.

Когда нужно обратиться к ветеринару

Если выпадение шерсти сопровождается следующими симптомами, необходима консультация специалиста:

  • Шелушение, покраснение, зуд.
  • Гнойники, язвы, волдыри.
  • Неприятный запах от кожи.
  • Изменение структуры шерсти — волоски ломаются или выпадают клочками.
  • Снижение аппетита, апатия, проблемы с пищеварением.

Диагностика

Для установления причины ветеринар может назначить:

  • Анализы крови (общий, биохимический).
  • Соскоб с кожи для проверки на инфекции или паразитов.
  • Рентген или УЗИ при подозрении на внутренние патологии

Лечение

Медикаменты

  • Антибиотики: при инфекциях.
  • Антигистаминные: для устранения зуда.
  • Противопаразитарные: для борьбы с блохами, клещами или гельминтами.
  • Седативные: для устранения стресса.

Наружная обработка

Применяют лечебные шампуни, мази, спреи с антисептическими, противозудными и заживляющими свойствами.

Коррекция питания

Рацион должен быть сбалансированным, включать витамины и минералы. При пищевой аллергии животное переводят на гипоаллергенный корм.

Профилактика

Обеспечьте питомцу полноценное питание с витаминами и минералами.
Регулярно проводите обработку от паразитов и профилактическую вакцинацию.
Избегайте стрессов, создавайте комфортную среду для кошки.
Ухаживайте за шерстью — расчесывайте, используйте проверенные гипоаллергенные средства.

Итог

Выпадение шерсти у кошки не всегда связано с болезнями, но при появлении проплешин или других тревожных симптомов важно своевременно обратиться к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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