Кошачий храп: признак болезни или просто особенности породы

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Храп у кошек может быть как нормальным явлением для определенных пород, так и сигналом о проблемах со здоровьем. Важно разобраться в причинах, чтобы понять, требует ли ситуация вмешательства специалиста.

Фото: flickr.com by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка на спине

Причины кошачьего храпа

Особенности породы

У брахицефальных кошек (британская, персидская, шотландская) храп вызван анатомией: суженные носовые ходы, стенотический нос и провисающее мягкое небо препятствуют свободному прохождению воздуха.

Возраст

У пожилых животных ткани носоглотки теряют тонус, что провоцирует вибрации. Однако возрастной храп может быть связан с хроническими заболеваниями, требующими внимания.

Ожирение

Избыток жировой ткани в области шеи и морды затрудняет дыхание. В таких случаях храп может сопровождаться остановками дыхания во сне.

Сухой воздух

Если в помещении слишком сухо, слизистая носоглотки пересыхает, что приводит к храпу. Увлажнитель воздуха способен устранить эту проблему.

Патологии дыхательных путей

Причинами храпа могут быть:

Инфекции (вирусные, бактериальные, грибковые).

Инородные тела в носовых ходах.

Новообразования.

Астма или аллергический отек.

Заболевания пародонта

Воспаление тканей ротовой полости может привести к образованию отверстия между носом и ртом, сопровождающемуся гнойными выделениями и храпом.

Сердечно-сосудистые заболевания

Храп, напоминающий хрипы, может быть связан с патологиями сердца. Особенно им подвержены животные в возрасте и кошки с избыточным весом.

Какой бывает храп

Храп у кошек бывает двух видов:

Стертор: низкочастотный звук, вызванный вибрацией мягких тканей.

низкочастотный звук, вызванный вибрацией мягких тканей. Стридор: высокий звук, возникающий при вибрации твердых тканей.

Оба вида храпа могут быть сухими, влажными или осиплыми, в зависимости от состояния носоглотки.

Симптомы, требующие внимания

Если храп сопровождается следующими признаками, нужно обратиться к ветеринару:

Кашель или одышка.

Дыхание с открытым ртом.

Отек морды.

Апатия, отказ от пищи.

Приступы удушья или вытягивание шеи.

Диагностика

Для выявления причины храпа ветеринар может назначить:

Анализы крови.

Рентген или КТ.

Эндоскопию при подозрении на новообразования.

Лечение

Лечение зависит от причины:

Антигистаминные и кортикостероиды при аллергии.

Антибиотики или противовирусные препараты при инфекциях.

Противопаразитарные средства.

Лечебная диета при ожирении.

Хирургическое вмешательство в случае новообразований или аномалий.

В сложных случаях может потребоваться кислородотерапия.

Опасен ли храп

Сам по себе храп редко опасен, если он не связан с другими симптомами. Однако частые или тяжелые эпизоды храпа требуют диагностики, так как могут сигнализировать о серьезных заболеваниях.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

