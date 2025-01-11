Кошачий храп: признак болезни или просто особенности породы

Храп у кошек может быть как нормальным явлением для определенных пород, так и сигналом о проблемах со здоровьем. Важно разобраться в причинах, чтобы понять, требует ли ситуация вмешательства специалиста.
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Кошка на спине
Причины кошачьего храпа
Особенности породы
У брахицефальных кошек (британская, персидская, шотландская) храп вызван анатомией: суженные носовые ходы, стенотический нос и провисающее мягкое небо препятствуют свободному прохождению воздуха.
Возраст
У пожилых животных ткани носоглотки теряют тонус, что провоцирует вибрации. Однако возрастной храп может быть связан с хроническими заболеваниями, требующими внимания.
Ожирение
Избыток жировой ткани в области шеи и морды затрудняет дыхание. В таких случаях храп может сопровождаться остановками дыхания во сне.
Сухой воздух
Если в помещении слишком сухо, слизистая носоглотки пересыхает, что приводит к храпу. Увлажнитель воздуха способен устранить эту проблему.
Патологии дыхательных путей
Причинами храпа могут быть:
Инфекции (вирусные, бактериальные, грибковые).
Инородные тела в носовых ходах.
Новообразования.
Астма или аллергический отек.
Заболевания пародонта
Воспаление тканей ротовой полости может привести к образованию отверстия между носом и ртом, сопровождающемуся гнойными выделениями и храпом.
Сердечно-сосудистые заболевания
Храп, напоминающий хрипы, может быть связан с патологиями сердца. Особенно им подвержены животные в возрасте и кошки с избыточным весом.