Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Омская прокуратура обязала выделить средства на покупку лекарства за 66 миллионов рублей
Огромная трагедия: cтраховые компании откажут жителям Калифорнии в выплатах после пожаров
Как защитить кузов зимой: мойка автомобиля с умом
От матери к ребёнку — как генетика определяет уровень интеллекта
Новые горизонты Греции — Пиндская тропа ждёт своих первопроходцев
Какие напитки действительно помогают похудеть?
Страховые компании под давлением после пожаров — в Лос-Анджелесе домовладельцы будут бороться за выплаты
Вкусный торт Пломбир без выпечки — нежнейшая текстура благодаря яично-сметанному крему
Сын Олега Газманова пожаловался на вопиющий инцидент на своём концерте

Кошачий храп: признак болезни или просто особенности породы

3:17
Зоосфера

Храп у кошек может быть как нормальным явлением для определенных пород, так и сигналом о проблемах со здоровьем. Важно разобраться в причинах, чтобы понять, требует ли ситуация вмешательства специалиста.

Кошка на спине
Фото: flickr.com by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка на спине

Причины кошачьего храпа

Особенности породы

  • У брахицефальных кошек (британская, персидская, шотландская) храп вызван анатомией: суженные носовые ходы, стенотический нос и провисающее мягкое небо препятствуют свободному прохождению воздуха.

Возраст

  • У пожилых животных ткани носоглотки теряют тонус, что провоцирует вибрации. Однако возрастной храп может быть связан с хроническими заболеваниями, требующими внимания.

Ожирение

  • Избыток жировой ткани в области шеи и морды затрудняет дыхание. В таких случаях храп может сопровождаться остановками дыхания во сне.

Сухой воздух

Если в помещении слишком сухо, слизистая носоглотки пересыхает, что приводит к храпу. Увлажнитель воздуха способен устранить эту проблему.

Патологии дыхательных путей

Причинами храпа могут быть:

  • Инфекции (вирусные, бактериальные, грибковые).
  • Инородные тела в носовых ходах.
  • Новообразования.
  • Астма или аллергический отек.

Заболевания пародонта

  • Воспаление тканей ротовой полости может привести к образованию отверстия между носом и ртом, сопровождающемуся гнойными выделениями и храпом.

Сердечно-сосудистые заболевания

  • Храп, напоминающий хрипы, может быть связан с патологиями сердца. Особенно им подвержены животные в возрасте и кошки с избыточным весом.

Какой бывает храп

Храп у кошек бывает двух видов:

  • Стертор: низкочастотный звук, вызванный вибрацией мягких тканей.
  • Стридор: высокий звук, возникающий при вибрации твердых тканей.

Оба вида храпа могут быть сухими, влажными или осиплыми, в зависимости от состояния носоглотки.

Симптомы, требующие внимания

Если храп сопровождается следующими признаками, нужно обратиться к ветеринару:

  • Кашель или одышка.
  • Дыхание с открытым ртом.
  • Отек морды.
  • Апатия, отказ от пищи.
  • Приступы удушья или вытягивание шеи.

Диагностика

Для выявления причины храпа ветеринар может назначить:

  • Анализы крови.
  • Рентген или КТ.
  • Эндоскопию при подозрении на новообразования.

Лечение

Лечение зависит от причины:

  • Антигистаминные и кортикостероиды при аллергии.
  • Антибиотики или противовирусные препараты при инфекциях.
  • Противопаразитарные средства.
  • Лечебная диета при ожирении.
  • Хирургическое вмешательство в случае новообразований или аномалий.

В сложных случаях может потребоваться кислородотерапия.

Опасен ли храп

Сам по себе храп редко опасен, если он не связан с другими симптомами. Однако частые или тяжелые эпизоды храпа требуют диагностики, так как могут сигнализировать о серьезных заболеваниях.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Ипотека: как досрочное погашение может обернуться проблемами
Недвижимость
Ипотека: как досрочное погашение может обернуться проблемами Аудио 
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Красота и стиль
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде Аудио 
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Наука и техника
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана Аудио 
Популярное
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных

Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.

Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Последние материалы
Омская прокуратура обязала выделить средства на покупку лекарства за 66 миллионов рублей
Огромная трагедия: cтраховые компании откажут жителям Калифорнии в выплатах после пожаров
Как защитить кузов зимой: мойка автомобиля с умом
От матери к ребёнку — как генетика определяет уровень интеллекта
Новые горизонты Греции — Пиндская тропа ждёт своих первопроходцев
Какие напитки действительно помогают похудеть?
Страховые компании под давлением после пожаров — в Лос-Анджелесе домовладельцы будут бороться за выплаты
Вкусный торт Пломбир без выпечки — нежнейшая текстура благодаря яично-сметанному крему
Сын Олега Газманова пожаловался на вопиющий инцидент на своём концерте
Поможет ли масочный режим защититься от метапневмовируса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.