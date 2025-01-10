Ветеринарная аптечка для собак: обязательный набор для здоровья вашего питомца

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый ответственный владелец собаки должен иметь под рукой ветеринарную аптечку. Она поможет оперативно оказать помощь питомцу в экстренной ситуации и предотвратить осложнения. Ниже представлен перечень необходимых инструментов, материалов и препаратов, которые должны быть в аптечке каждого владельца.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Французский бульдог

Инструменты

Электронный термометр для измерения температуры тела.

Пинцет и набор для удаления клещей

Шприцы разных объемов для инъекций, промываний и дозировки лекарств.

Одноразовые перчатки для соблюдения стерильности.

Перевязочные материалы

Марлевые бинты, самоклеящиеся повязки.

Ватные диски, салфетки, вата.

Лейкопластырь и спиртовые салфетки.

Гемостатическая губка и резиновый жгут для остановки кровотечений.

Антисептики и заживляющие средства

Перекись водорода, хлоргексидин, мирамистин для дезинфекции.

Йод или зелёнка для обработки ран.

Мази с антибиотиком: Левомеколь, Банеоцин.

Препараты при отравлении

Пиридоксин (витамин В6) при отравлении изониазидом.

Витамин К при отравлении крысиным ядом.

Адсорбенты: энтеросгель, активированный уголь, смекта.

Слабительные: микролакс, вазелиновое или касторовое масло.

Средства для рвоты: солевой раствор, церукал.

Лекарственные препараты

Антигистаминные мази и капли.

Обезболивающие и спазмолитики: анальгин, но-шпа.

Нашатырный спирт для экстренных случаев.

Жаропонижающие препараты.

Рекомендации

Регулярно проверяйте срок годности всех лекарств.

Консультируйтесь с ветеринаром для составления индивидуального списка.

Подготовьте список ближайших круглосуточных ветеринарных клиник.

Заключение

Помните, экстренная помощь может понадобиться вашей собаке в любое время. Ваша готовность к таким ситуациям сохранит здоровье и жизнь питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

