Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Крыму нашли некрополь тавров: древние захоронения поражают уникальностью
Мониторинг активности: как фитнес-браслет помогает лучше понимать своё тело
Как приготовить воздушное и хрустящее безе без яиц
Секреты идеальной кухни: как выбрать гарнитур для ежедневного использования
Зеркала без льда: простой способ избежать обледенения
Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке, который поверг её в шок
Финансовая безопасность — почему стоит избегать наличных
Ношение кепки каждый день: скрытая психология и культурные значения
Информация о высокой летальности от метапневмовируса опровергнута

Ветеринарная аптечка для собак: обязательный набор для здоровья вашего питомца

2:10
Зоосфера

Каждый ответственный владелец собаки должен иметь под рукой ветеринарную аптечку. Она поможет оперативно оказать помощь питомцу в экстренной ситуации и предотвратить осложнения. Ниже представлен перечень необходимых инструментов, материалов и препаратов, которые должны быть в аптечке каждого владельца.

Французский бульдог
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Французский бульдог

Инструменты

  • Электронный термометр для измерения температуры тела.
  • Пинцет и набор для удаления клещей
  • Шприцы разных объемов для инъекций, промываний и дозировки лекарств.
  • Одноразовые перчатки для соблюдения стерильности.

Перевязочные материалы

  • Марлевые бинты, самоклеящиеся повязки.
  • Ватные диски, салфетки, вата.
  • Лейкопластырь и спиртовые салфетки.
  • Гемостатическая губка и резиновый жгут для остановки кровотечений.

Антисептики и заживляющие средства

  • Перекись водорода, хлоргексидин, мирамистин для дезинфекции.
  • Йод или зелёнка для обработки ран.
  • Мази с антибиотиком: Левомеколь, Банеоцин.

Препараты при отравлении

  • Пиридоксин (витамин В6) при отравлении изониазидом.
  • Витамин К при отравлении крысиным ядом.
  • Адсорбенты: энтеросгель, активированный уголь, смекта.
  • Слабительные: микролакс, вазелиновое или касторовое масло.
  • Средства для рвоты: солевой раствор, церукал.

Лекарственные препараты

  • Антигистаминные мази и капли.
  • Обезболивающие и спазмолитики: анальгин, но-шпа.
  • Нашатырный спирт для экстренных случаев.
  • Жаропонижающие препараты.

Рекомендации

  • Регулярно проверяйте срок годности всех лекарств.
  • Консультируйтесь с ветеринаром для составления индивидуального списка.
  • Подготовьте список ближайших круглосуточных ветеринарных клиник.

Заключение

Помните, экстренная помощь может понадобиться вашей собаке в любое время. Ваша готовность к таким ситуациям сохранит здоровье и жизнь питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Недвижимость
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого Аудио 
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Экономика и бизнес
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году Аудио 
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Последние материалы
Мониторинг активности: как фитнес-браслет помогает лучше понимать своё тело
Как приготовить воздушное и хрустящее безе без яиц
Секреты идеальной кухни: как выбрать гарнитур для ежедневного использования
Зеркала без льда: простой способ избежать обледенения
Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке, который поверг её в шок
Финансовая безопасность — почему стоит избегать наличных
Ношение кепки каждый день: скрытая психология и культурные значения
Информация о высокой летальности от метапневмовируса опровергнута
Зимняя защита для комнатных растений: полив и опрыскивание
Ветеринарная аптечка для собак: обязательный набор для здоровья вашего питомца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.