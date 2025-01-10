Ветеринарная аптечка для собак: обязательный набор для здоровья вашего питомца

Каждый ответственный владелец собаки должен иметь под рукой ветеринарную аптечку. Она поможет оперативно оказать помощь питомцу в экстренной ситуации и предотвратить осложнения. Ниже представлен перечень необходимых инструментов, материалов и препаратов, которые должны быть в аптечке каждого владельца.
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Французский бульдог
Инструменты
Электронный термометр для измерения температуры тела.
Пинцет и набор для удаления клещей
Шприцы разных объемов для инъекций, промываний и дозировки лекарств.
Одноразовые перчатки для соблюдения стерильности.
Перевязочные материалы
Марлевые бинты, самоклеящиеся повязки.
Ватные диски, салфетки, вата.
Лейкопластырь и спиртовые салфетки.
Гемостатическая губка и резиновый жгут для остановки кровотечений.
Антисептики и заживляющие средства
Перекись водорода, хлоргексидин, мирамистин для дезинфекции.
Йод или зелёнка для обработки ран.
Мази с антибиотиком: Левомеколь, Банеоцин.
Препараты при отравлении
Пиридоксин (витамин В6) при отравлении изониазидом.