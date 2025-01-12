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Кто придумал ветеринарный воротник для питомцев?

Зоосфера

Многие, вероятно, знакомы с таким ветеринарным аксессуаром, как елизаветинский, ветеринарный или послеоперационный воротник. Но мало кто знает, сколько различных названий ему придумали ветеринары и владельцы домашних животных.

Елизаветинский воротник
Фото: YouTube канал Vip-Декор студия авторского декора by Скриншот видео YouTube канала Vip-Декор студия авторского декора, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елизаветинский воротник

Это полезное приспособление, не дающее питомцам снимать бинты и разлизывать швы, было изобретено в 1960 году ветеринаром Фрэнком Л. Джонсоном, который был вдохновлён нарядом королевы Елизаветы I.

С момента своего появления воротник получил множество шутливых и сленговых названий, таких как "спутниковая тарелка" или "абажур". Однако самым известным стал термин "конус позора" или "конус стыда", который, по словам ветеринаров из Миннесоты, был придуман именно в этом штате. Когда его использовали в мультфильме "Вверх", он стал международным мемом.

Интересно, что модники XVI века называли елизаветинское жабо "головой на тарелке", но этот термин не используется для ветеринарного воротника.

Уточнения

Ветеринарный воротник также известный как Елизаветинский воротник, защитный воротник, послеоперационный воротник, ветеринарный конус и конус позора — медицинское приспособление для животных, чаще всего собак или кошек, в форме усечённого конуса.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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