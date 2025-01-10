Как правильно дать собаке таблетку: простые и проверенные методы

Дать собаке таблетку — задача не из простых, особенно если ваш питомец не склонен принимать лекарства добровольно. Но даже для строптивых собак существуют проверенные способы, которые помогут справиться с этой задачей.
Этот метод подходит для большинства собак, особенно если они неприхотливы в еде. Лекарство прячется в небольшом количестве вкусной пищи, например, в кусочке мяса, сыра или паштета.
Собаки, которые хорошо обучены командам, легко примут таблетку в процессе игры. Для этого приготовьте несколько кусочков лакомства, один из которых будет содержать лекарство. После нескольких "чистых" кусочков дайте собаке тот, в котором спрятана таблетка, а затем снова угостите без наполнителя.
Если собака не хочет добровольно принимать лекарство, можно аккуратно открыть ей пасть, положить таблетку на корень языка, закрыть челюсти и погладить шею, чтобы вызвать глотательный рефлекс.
Пиллер (таблеткодаватель) — удобное приспособление, которое позволяет безопасно и точно поместить таблетку на корень языка. Для использования пиллера набирают в него немного воды, закрепляют таблетку и вводят её в пасть питомца.
Для таблеток без оболочки можно использовать шприц без иглы. Лекарство измельчают, смешивают с водой и впрыскивают за щеку собаки. Этот метод прост и эффективен, но не подходит для капсул и кишечнорастворимых таблеток.
Правильный подход поможет сделать лечение менее стрессовым как для собаки, так и для её хозяина.
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