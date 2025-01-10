Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Техника бритья, которая обеспечит гладкость кожи без раздражений
Коллега Евгении Добровольской раскрыл причину смерти артистки
Прежде чем купить фритюрницу важно узнать об её недостатках
Когда молочница становится опасной: тревожные симптомы
Тайский суп Том Ям: простой рецепт для гурманов
Кристально чистая вода и традиционная кухня — откройте для себя Лутро на Крите
Три важные вещи, которые нельзя забывать на заправке
Молоко может снизить риск развития рака кишечника
Какие сумки будут в тренде весной 2025 года?

Как правильно дать собаке таблетку: простые и проверенные методы

2:41
Зоосфера

Дать собаке таблетку — задача не из простых, особенно если ваш питомец не склонен принимать лекарства добровольно. Но даже для строптивых собак существуют проверенные способы, которые помогут справиться с этой задачей.

Золотистый ретривер
Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Золотистый ретривер

Добавление лекарства в пищу

Этот метод подходит для большинства собак, особенно если они неприхотливы в еде. Лекарство прячется в небольшом количестве вкусной пищи, например, в кусочке мяса, сыра или паштета.

Однако способ имеет ограничения

  • Придирчивые питомцы могут заметить посторонний вкус и отказаться от еды.
  • Таблетки с кишечнорастворимой оболочкой нельзя измельчать.
  • Некоторые препараты требуют приема на пустой желудок.

Лекарство как награда

Собаки, которые хорошо обучены командам, легко примут таблетку в процессе игры. Для этого приготовьте несколько кусочков лакомства, один из которых будет содержать лекарство. После  нескольких "чистых" кусочков дайте собаке тот, в котором спрятана таблетка, а затем снова угостите без наполнителя.

  • Плюс метода: быстро и просто.
  • Минус: подходит не для всех собак.

Принудительное введение

Если собака не хочет добровольно принимать лекарство, можно аккуратно открыть ей пасть, положить таблетку на корень языка, закрыть челюсти и погладить шею, чтобы вызвать глотательный рефлекс.

Метод имеет риски

  • Лекарство может застрять на языке.
  • Собака может укусить хозяина.
  • Не подходит для агрессивных питомцев.

Использование пиллера

Пиллер (таблеткодаватель) — удобное приспособление, которое позволяет безопасно и точно поместить таблетку на корень языка. Для использования пиллера набирают в него немного воды, закрепляют таблетку и вводят её в пасть питомца.

Применение шприца

Для таблеток без оболочки можно использовать шприц без иглы. Лекарство измельчают, смешивают с водой и впрыскивают за щеку собаки. Этот метод прост и эффективен, но не подходит для капсул и кишечнорастворимых таблеток.

Полезные советы

  • Перед использованием любого способа ознакомьтесь с инструкцией препарата.
  • Если питомец агрессивен, лучше воспользоваться помощью другого человека.
  • Не проявляйте грубость — после процедуры обязательно похвалите собаку.
  • При необходимости проконсультируйтесь с ветеринаром о возможной замене таблетки на суспензию, капли или укол.

Правильный подход поможет сделать лечение менее стрессовым как для собаки, так и для её хозяина.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Огурцы, которые радуют весь сезон: три лучших сорта
Садоводство, цветоводство
Огурцы, которые радуют весь сезон: три лучших сорта Аудио 
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова Аудио 
Украина столкнулась с рекордным госдолгом
Экономика и бизнес
Украина столкнулась с рекордным госдолгом Аудио 
Популярное
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных

Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.

Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Последние материалы
Прежде чем купить фритюрницу важно узнать об её недостатках
Когда молочница становится опасной: тревожные симптомы
Тайский суп Том Ям: простой рецепт для гурманов
Кристально чистая вода и традиционная кухня — откройте для себя Лутро на Крите
Три важные вещи, которые нельзя забывать на заправке
Молоко может снизить риск развития рака кишечника
Какие сумки будут в тренде весной 2025 года?
10 удивительных фактов об ушах вашей собаки
Широкая спина за несколько недель: это стоит попробовать
Как избавиться от изжоги: продукты, которых стоит избегать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.