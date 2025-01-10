Как правильно дать собаке таблетку: простые и проверенные методы

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Дать собаке таблетку — задача не из простых, особенно если ваш питомец не склонен принимать лекарства добровольно. Но даже для строптивых собак существуют проверенные способы, которые помогут справиться с этой задачей.

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Золотистый ретривер

Добавление лекарства в пищу

Этот метод подходит для большинства собак, особенно если они неприхотливы в еде. Лекарство прячется в небольшом количестве вкусной пищи, например, в кусочке мяса, сыра или паштета.

Однако способ имеет ограничения

Придирчивые питомцы могут заметить посторонний вкус и отказаться от еды.

Таблетки с кишечнорастворимой оболочкой нельзя измельчать.

Некоторые препараты требуют приема на пустой желудок.

Лекарство как награда

Собаки, которые хорошо обучены командам, легко примут таблетку в процессе игры. Для этого приготовьте несколько кусочков лакомства, один из которых будет содержать лекарство. После нескольких "чистых" кусочков дайте собаке тот, в котором спрятана таблетка, а затем снова угостите без наполнителя.

Плюс метода: быстро и просто.

быстро и просто. Минус: подходит не для всех собак.

Принудительное введение

Если собака не хочет добровольно принимать лекарство, можно аккуратно открыть ей пасть, положить таблетку на корень языка, закрыть челюсти и погладить шею, чтобы вызвать глотательный рефлекс.

Метод имеет риски

Лекарство может застрять на языке.

Собака может укусить хозяина.

Не подходит для агрессивных питомцев.

Использование пиллера

Пиллер (таблеткодаватель) — удобное приспособление, которое позволяет безопасно и точно поместить таблетку на корень языка. Для использования пиллера набирают в него немного воды, закрепляют таблетку и вводят её в пасть питомца.

Применение шприца

Для таблеток без оболочки можно использовать шприц без иглы. Лекарство измельчают, смешивают с водой и впрыскивают за щеку собаки. Этот метод прост и эффективен, но не подходит для капсул и кишечнорастворимых таблеток.

Полезные советы

Перед использованием любого способа ознакомьтесь с инструкцией препарата.

Если питомец агрессивен, лучше воспользоваться помощью другого человека.

Не проявляйте грубость — после процедуры обязательно похвалите собаку.

При необходимости проконсультируйтесь с ветеринаром о возможной замене таблетки на суспензию, капли или укол.

Правильный подход поможет сделать лечение менее стрессовым как для собаки, так и для её хозяина.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

