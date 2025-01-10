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Почему крокодилы плачут, и как это связано с их выживанием

2:13
Зоосфера

Фразеологизм "крокодиловы слезы" знаком каждому. Мы используем это выражение, чтобы описать неискренние эмоции, притворное сожаление или лживое сострадание. Но почему именно крокодилы стали символом лицемерия, и действительно ли они плачут?

Крокодил
Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Крокодил

Значение фразы

Русский язык богат на фразеологизмы, смысл которых далеко не всегда очевиден. Выражение "крокодиловы слезы" употребляется, когда хотят подчеркнуть, что кто-то делает вид, будто ему жаль, хотя на самом деле это не так. Например, человек, который сам навредил кому-то, но при этом притворяется опечаленным из-за причинённых бед, "льёт крокодиловы слезы".

Интересно, что это выражение встречается и в других языках, что делает его универсальным символом притворства.

Почему крокодилы действительно плачут

С древности ходили легенды, будто крокодилы оплакивают свою добычу во время трапезы. Но правда ли, что слёзы этих хищников связаны с эмоциями?

На самом деле всё гораздо прозаичнее. Учёные выяснили, что крокодилы действительно плачут, но причины этого далеки от сожалений.

Крокодилы страдают от излишка солей в организме. Чтобы избавиться от них, природа снабдила этих рептилий специальными железами, расположенными рядом с глазами. Когда концентрация солей достигает высокого уровня, железы активируются, и у крокодила появляются слёзы.

Эта физиологическая особенность характерна для всех представителей рода настоящих крокодилов, таких как нильские крокодилы. Вместе с солями через слёзы выводятся и другие вредные вещества, что помогает рептилиям поддерживать баланс в организме.

Миф развенчан

Итак, слёзы крокодила — это не проявление угрызений совести или сострадания. Это уникальная особенность, связанная с физиологией хищника. Так что в следующий раз, услышав про "крокодиловы слёзы", помните: за этим выражением скрывается не только миф, но и удивительный факт о природе.

Уточнения

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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