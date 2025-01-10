Почему крокодилы плачут, и как это связано с их выживанием

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Фразеологизм "крокодиловы слезы" знаком каждому. Мы используем это выражение, чтобы описать неискренние эмоции, притворное сожаление или лживое сострадание. Но почему именно крокодилы стали символом лицемерия, и действительно ли они плачут?

Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Крокодил

Значение фразы

Русский язык богат на фразеологизмы, смысл которых далеко не всегда очевиден. Выражение "крокодиловы слезы" употребляется, когда хотят подчеркнуть, что кто-то делает вид, будто ему жаль, хотя на самом деле это не так. Например, человек, который сам навредил кому-то, но при этом притворяется опечаленным из-за причинённых бед, "льёт крокодиловы слезы".

Интересно, что это выражение встречается и в других языках, что делает его универсальным символом притворства.

Почему крокодилы действительно плачут

С древности ходили легенды, будто крокодилы оплакивают свою добычу во время трапезы. Но правда ли, что слёзы этих хищников связаны с эмоциями?

На самом деле всё гораздо прозаичнее. Учёные выяснили, что крокодилы действительно плачут, но причины этого далеки от сожалений.

Крокодилы страдают от излишка солей в организме. Чтобы избавиться от них, природа снабдила этих рептилий специальными железами, расположенными рядом с глазами. Когда концентрация солей достигает высокого уровня, железы активируются, и у крокодила появляются слёзы.

Эта физиологическая особенность характерна для всех представителей рода настоящих крокодилов, таких как нильские крокодилы. Вместе с солями через слёзы выводятся и другие вредные вещества, что помогает рептилиям поддерживать баланс в организме.

Миф развенчан

Итак, слёзы крокодила — это не проявление угрызений совести или сострадания. Это уникальная особенность, связанная с физиологией хищника. Так что в следующий раз, услышав про "крокодиловы слёзы", помните: за этим выражением скрывается не только миф, но и удивительный факт о природе.

Уточнения

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

