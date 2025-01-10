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Ветврач назвал 5 самых опасных для животных продуктов

Зоосфера

Терапевт Тушинской ветеринарной клиники, выделил пять самых опасных продуктов для животных, которые стоит запомнить:

Золотистый ретривер
Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Золотистый ретривер

- Виноград и изюм

- Лук

- Чеснок

- Шоколад

Эти продукты могут не просто вызвать отравление, но и привести к серьёзным нарушениям работы органов и систем организма питомца из-за содержания в них определённых веществ, пишет Москва 24.

"У кошек и собак виноград может вызывать повреждение почек – есть такие исследования. Лук и чеснок очень плохо влияют на ЖКТ, а шоколад может вызывать интоксикацию", – объяснил терапевт Никита Черняев.  

Менее опасной, но крайне нежелательной для животных, является практически вся пища со стола человека: солёная, перчёная, жирная, жареная и копчёная. Она наносит удар по поджелудочной железе и другим органам пищеварительной системы.

Для здоровья и хорошего самочувствия вашего питомца рекомендуется кормить его только качественным сухим кормом или только натуральной пищей.

На неправильное питание животного указывают такие симптомы, как рвота более одного раза, диарея, вялость, снижение аппетита и активности. Необходимо сразу обратиться в ветклинику. 

Ветеринары также советуют соблюдать баланс калорийности рациона и физической активности: при наборе лишнего веса нужно увеличить нагрузку или уменьшить порции. Особое внимание следует уделить кормлению пожилых животных и животных с хроническими заболеваниями.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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