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Миска для кошки: как избежать переедания питомца

1:39
Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с ситуацией, когда питомцу постоянно не хватает обычной порции еды, и он настойчиво просит добавки. Что же делать в таком случае? Постоянно подсыпать корм в миску, проявляя жалость? Это неправильный подход, ведь он может привести к набору лишнего веса у вашего мурлыки.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Почему кошка всегда просит добавки

Причина может быть не в аппетите, а в восприятии порции, которая кажется животному слишком маленькой. И здесь важно обратить внимание на форму используемой миски.

Недостаток стандартных мисок для кошек

Часто миски для животных бывают глубокими и узкими. Такая форма не способствует равномерному распределению пищи. Корм скапливается в центре ёмкости, создавая визуальный эффект маленькой порции. Кошка быстро опустошает миску и тут же начинает требовать добавки, хотя фактически получила достаточно калорий.

Как исправить ситуацию

Решение простое — заменить глубокую узкую миску на более плоскую и широкую.

  • В широкой ёмкости корм распределяется равномерно, создавая эффект большой порции.
  • Питомец начинает есть медленнее, а чувство насыщения приходит вовремя.

Такой простой трюк с "обманом зрения" помогает снизить вероятность того, что кошка будет просить добавку.

Почему это важно

Контроль за порциями — это залог здоровья вашего питомца. Правильная форма миски не только улучшит процесс кормления, но и поможет избежать переедания и связанных с этим проблем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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