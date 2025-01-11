Как защитить лапы питомца от соли на дорогах

В осенне-зимний сезон обработка дорог против гололёда может стать настоящим испытанием не только для обуви, но и для домашних животных. Соляные растворы, используемые для обработки тротуаров, причиняют боль лапкам питомцев, заставляя их жалобно скулять или мяукать после прогулок.
Соль, растворяясь, действует на кожу животных так же агрессивно, как и на поверхность обуви. Разница в том, что питомцы ощущают боль.
Специальная обувь для животных
Наиболее надёжный способ защитить лапы — это обувь для собак или кошек, которая предотвращает контакт кожи с агрессивными веществами. Подобные изделия можно найти в зоомагазинах или изготовить самостоятельно из водонепроницаемых материалов. Если вы используете обычные материалы, обработайте их водоотталкивающими пропитками.
Воск для лап
Специальные составы, известные как "воск для лап", создают водоотталкивающую плёнку. Наносите средство на подушечки лап и между пальцами перед прогулкой. Это снизит контакт кожи с солью и минимизирует её негативное воздействие.
Регулярный уход за лапами не только предотвращает болевые ощущения у питомца, но и снижает риск развития инфекций, которые могут появиться из-за трещин и раздражений. Заботясь о лапках своего любимца, вы обеспечиваете ему комфорт и здоровье даже в холодное время года.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.