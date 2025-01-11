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Как защитить лапы питомца от соли на дорогах

1:59
Зоосфера

В осенне-зимний сезон обработка дорог против гололёда может стать настоящим испытанием не только для обуви, но и для домашних животных. Соляные растворы, используемые для обработки тротуаров, причиняют боль лапкам питомцев, заставляя их жалобно скулять или мяукать после прогулок.

Собака
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Почему солевые дороги опасны для животных

Соль, растворяясь, действует на кожу животных так же агрессивно, как и на поверхность обуви. Разница в том, что питомцы ощущают боль.

  • Соляные растворы обезвоживают кожу, вызывая сухость и растрескивание.
  • На лапках появляется раздражение, которое приводит к зуду, дискомфорту и болевым ощущениям.
  • Наиболее уязвимое место — кожа между пальцами, где концентрация раздражающих веществ наиболее заметна.

Как защитить лапы питомца

Специальная обувь для животных

Наиболее надёжный способ защитить лапы — это обувь для собак или кошек, которая предотвращает контакт кожи с агрессивными веществами. Подобные изделия можно найти в зоомагазинах или изготовить самостоятельно из водонепроницаемых материалов. Если вы используете обычные материалы, обработайте их водоотталкивающими пропитками.

Воск для лап

Специальные составы, известные как "воск для лап", создают водоотталкивающую плёнку. Наносите средство на подушечки лап и между пальцами перед прогулкой. Это снизит контакт кожи с солью и минимизирует её негативное воздействие.

Почему это важно

Регулярный уход за лапами не только предотвращает болевые ощущения у питомца, но и снижает риск развития инфекций, которые могут появиться из-за трещин и раздражений. Заботясь о лапках своего любимца, вы обеспечиваете ему комфорт и здоровье даже в холодное время года.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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