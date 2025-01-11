Линька у кошек и собак: простые способы облегчить процесс

Линька домашних животных — естественный процесс, который происходит дважды в год, чаще всего весной и осенью. В этот период питомцы активно теряют шерсть, а ваш дом может быстро превратиться в пушистый "ковер".
Поддержка в период линьки не только снижает стресс у ваших любимцев, но и делает их жизнь комфортнее. Регулярный уход за шерстью помогает избежать образования колтунов и значительно уменьшает количество выпавших волосков, облегчая уборку.
Регулярное вычесывание
Чтобы уменьшить количество шерсти, необходимо регулярно вычесывать питомца. Выбор инструментов зависит от типа шерсти вашего четвероногого друга: щетки, перчатки или фурминаторы.
Купание
В период линьки купание помогает удалить отмершие волоски, что уменьшает количество выпадающей шерсти. Оптимальный интервал между купаниями — от 21 до 28 дней.
Правильное питание
Во время линьки рацион питомца играет ключевую роль. Недостаток витаминов и минералов может усилить потерю шерсти и привести к другим проблемам.
Уход за шерстью в периоды линьки не только делает вашего пушистого друга счастливее, но и позволяет вам сохранить порядок в доме. Забота о рационе и регулярные процедуры помогут питомцу пройти этот этап без лишнего стресса.
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