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Линька у кошек и собак: простые способы облегчить процесс

1:50
Зоосфера

Линька домашних животных — естественный процесс, который происходит дважды в год, чаще всего весной и осенью. В этот период питомцы активно теряют шерсть, а ваш дом может быстро превратиться в пушистый "ковер".

Толстый кот
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстый кот

Почему важно помогать питомцам

Поддержка в период линьки не только снижает стресс у ваших любимцев, но и делает их жизнь комфортнее. Регулярный уход за шерстью помогает избежать образования колтунов и значительно уменьшает количество выпавших волосков, облегчая уборку.

Как облегчить линьку у животных

Регулярное вычесывание

Чтобы уменьшить количество шерсти, необходимо регулярно вычесывать питомца. Выбор инструментов зависит от типа шерсти вашего четвероногого друга: щетки, перчатки или фурминаторы.

  • Длинношерстные питомцы требуют ежедневного вычесывания.
  • Короткошерстных животных достаточно чесать несколько раз в неделю.

Купание

В период линьки купание помогает удалить отмершие волоски, что уменьшает количество выпадающей шерсти. Оптимальный интервал между купаниями — от 21 до 28 дней.

Правильное питание

Во время линьки рацион питомца играет ключевую роль. Недостаток витаминов и минералов может усилить потерю шерсти и привести к другим проблемам.

  • Добавьте в рацион Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты.
  • Обеспечьте питомца биотином, цинком и витаминами группы B.

Почему это важно

Уход за шерстью в периоды линьки не только делает вашего пушистого друга счастливее, но и позволяет вам сохранить порядок в доме. Забота о рационе и регулярные процедуры помогут питомцу пройти этот этап без лишнего стресса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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