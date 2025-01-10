Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома

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1:55
Зоосфера

Специалист по поведению собак Уилл Атертон делится с людьми информацией о породах собак, чтобы помочь им сделать осознанный выбор питомца, пишет getsurrey.

Кавказская овчарка
Фото: commons.wikimedia.org by Лилли М, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кавказская овчарка

На своей странице в TikTok Уилл собрал 24,7 миллиона лайков благодаря своим советам и рекомендациям. Он утверждает, что есть три породы собак, которыми он никогда не стал бы владеть.

Одной из них является кавказская овчарка. Эта порода известна своей отвагой, умом, способностью защищать и добротой. Они не отступят в случае опасности и будут защищать свою территорию. Но их естественное недоверие к незнакомцам и другим животным может привести к агрессивным проявлениям, если их не контролировать.

"Я искренне думаю, что это не та порода, которую стоит заводить. Если только вам не нужен настоящий охранник скота в стране, где есть хищники вроде волков и медведей, которые представляют реальную угрозу для вас и вашего скота", — говорит Уилл.

Сибирская хаски: Атертон работал с сотнями представителей этой породы и не в восторге от их характера. Он думает, что хаски больше похожи на кошек, чем на собак, и они просто не соответствуют тому, что люди ищут в собаке.

Уилл также не стал бы заводить чихуахуа. Он объясняет, что смог бы дрессировать такую маленькую породу собак. Но в то же время боялся бы её потерять, сесть на неё или причинить ей вред. Поэтому просто не стал бы так рисковать.

Люди активно комментируют и делятся своим опытом, часто не соглашаясь с выводами специалиста. Но в конце концов, всё сводится к личным предпочтениям. Главное, прежде чем завести питомца, изучить вопрос и выбрать породу опираясь на собственный вкус.

Уточнения

Кавка́зская овча́рка — порода собак, родиной которой является Кавказ. Является одной из древнейших пород, ведёт род от крупных молоссоидов I века до нашей эры.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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