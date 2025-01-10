Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аномальная оттепель: Москву ждут дожди вместо крещенских морозов
Хотите густые волосы? Эти эфирные масла помогут вам добиться результата!
Легендарные советские котлеты: как добиться той самой хрустинки
Деформация пластика в Lexus GX 2024: что делать
Новые вызовы для индустрии моды — ЕС вводит запрет на хлопок с 2030 года
Снижаем риск деменции — вырабатываем у себя 3 полезные привычки
Скрытые риски гейнеров: что нужно знать прежде чем покупать
Как сохранить белоснежную улыбку: 5 правил для здоровья зубов
Анфиса Чехова посочувствовала звёздам Голливуда и призвала власти США к ответу

В Башкирии ограничили число питомцев по квадратным метрам

1:47
Зоосфера

В Башкортостане утвердили новые правила содержания домашних животных, которые напрямую связаны с размерами жилья.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Теперь у владельцев малогабаритных квартир могут возникнуть сложности: по новым нормативам, на каждые 18 квадратных метров жилой площади разрешено содержать только одного питомца среднего размера или двух маленьких.

Сколько питомцев можно завести?

Основное внимание в новом постановлении уделено "жилищным" нормативам.

  • На 18 кв. м: одна собака среднего размера или две маленькие собаки/кошки.
  • На 200 кв. м сада или дачи: одна собака среднего или крупного размера или три маленькие собаки/кошки.

Классификация:

  • Крупные собаки — рост от 51 см в холке.
  • Средние — от 31 до 51 см.
  • Маленькие — до 30 см.

Жильцам стандартной "однушки" придётся либо расширять площадь, либо сокращать число питомцев. Это вызвало волну обсуждений среди уфимцев.

Правила выгула и содержания

Постановление также регулирует:

  • Выгул собак: поводок длиной до 1 метра, обязательно — намордник. Исключение сделано только для собак-проводников инвалидов.
  • Частный сектор: собака должна быть на привязи, а на заборе участка — табличка о наличии животного.
  • Проезд в транспорте: только с коротким поводком и намордником.
  • Уборка: владельцы обязаны убирать за питомцами во время прогулки.

Эти меры направлены на создание более комфортных условий жизни как для владельцев, так и для окружающих. mkset.ru

Уточнения

Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ РФ, является частью Уральского экономического района. Столица — город Уфа.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Недвижимость
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого Аудио 
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива
Экономика и бизнес
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива Аудио 
Популярное
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.

В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Последние материалы
Карликовые государства Средневековья в современном мире
Аномальная оттепель: Москву ждут дожди вместо крещенских морозов
Хотите густые волосы? Эти эфирные масла помогут вам добиться результата!
Легендарные советские котлеты: как добиться той самой хрустинки
Деформация пластика в Lexus GX 2024: что делать
Новые вызовы для индустрии моды — ЕС вводит запрет на хлопок с 2030 года
В Башкирии ограничили число питомцев по квадратным метрам
Снижаем риск деменции — вырабатываем у себя 3 полезные привычки
Скрытые риски гейнеров: что нужно знать прежде чем покупать
Как сохранить белоснежную улыбку: 5 правил для здоровья зубов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.