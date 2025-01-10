В Башкирии ограничили число питомцев по квадратным метрам

В Башкортостане утвердили новые правила содержания домашних животных, которые напрямую связаны с размерами жилья.
Теперь у владельцев малогабаритных квартир могут возникнуть сложности: по новым нормативам, на каждые 18 квадратных метров жилой площади разрешено содержать только одного питомца среднего размера или двух маленьких.
Основное внимание в новом постановлении уделено "жилищным" нормативам.
Классификация:
Жильцам стандартной "однушки" придётся либо расширять площадь, либо сокращать число питомцев. Это вызвало волну обсуждений среди уфимцев.
Постановление также регулирует:
Эти меры направлены на создание более комфортных условий жизни как для владельцев, так и для окружающих. mkset.ru
Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ РФ, является частью Уральского экономического района. Столица — город Уфа.
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