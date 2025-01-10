В Башкирии ограничили число питомцев по квадратным метрам

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Башкортостане утвердили новые правила содержания домашних животных, которые напрямую связаны с размерами жилья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Теперь у владельцев малогабаритных квартир могут возникнуть сложности: по новым нормативам, на каждые 18 квадратных метров жилой площади разрешено содержать только одного питомца среднего размера или двух маленьких.

Сколько питомцев можно завести?

Основное внимание в новом постановлении уделено "жилищным" нормативам.

На 18 кв. м: одна собака среднего размера или две маленькие собаки/кошки.

На 200 кв. м сада или дачи: одна собака среднего или крупного размера или три маленькие собаки/кошки.

Классификация:

Крупные собаки — рост от 51 см в холке.

Средние — от 31 до 51 см.

Маленькие — до 30 см.

Жильцам стандартной "однушки" придётся либо расширять площадь, либо сокращать число питомцев. Это вызвало волну обсуждений среди уфимцев.

Правила выгула и содержания

Постановление также регулирует:

Выгул собак: поводок длиной до 1 метра, обязательно — намордник. Исключение сделано только для собак-проводников инвалидов.

Частный сектор: собака должна быть на привязи, а на заборе участка — табличка о наличии животного.

Проезд в транспорте: только с коротким поводком и намордником.

Уборка: владельцы обязаны убирать за питомцами во время прогулки.

Эти меры направлены на создание более комфортных условий жизни как для владельцев, так и для окружающих. mkset.ru

Уточнения

Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ РФ, является частью Уральского экономического района. Столица — город Уфа.

