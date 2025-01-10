Почему ежей нельзя заводить дома: 10 малоизвестных фактов

3:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ежи — одни из самых загадочных обитателей дикой природы. Их колючая шубка, привычки и способности до сих пор удивляют. Вот несколько удивительных фактов, которые откроют вам новых граней этих животных.

Фото: openverse.org by etrenard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Собака и ёж

Пять тысяч иголок — не миф

У среднего ежа примерно 5000 иголок. Они служат ему защитой и требуют регулярного ухода. Чтобы избавиться от паразитов, ежи иногда трутся о подгнившие фрукты — но, вопреки мифу, не носят яблоки на спине.

Имунитет к ядам

Ежи нечувствительны к многим ядам, включая мышьяк, синильную кислоту и змеиный яд. Такая суперспособность помогает им выживать в опасных ситуациях.

Острые зубы

Несмотря на безобидный вид, ежи обладают 36 острыми зубами, которые помогают им справляться с добычей и защищаться.

Хвост есть!

Да, у ежа есть хвост, хотя и крохотный — всего около 3 см. Под густой игольчатой "шубой" он почти незаметен.

Спортсмены-ежи

Ежи могут бежать со скоростью до 3 м/с, а также умеют плавать и прыгать. При этом их зрение слабое, зато слух и обоняние развиты превосходно.

Зимняя спячка

Перед зимой ежи запасают до 500 граммов жира, увеличивая вес почти вдвое. Во время спячки температура их тела падает до 2 °C, позволяя пережить холод.

Разнообразное меню

Ежи питаются не только насекомыми, но и ягодами, фруктами, мелкими млекопитающими, рептилиями и даже змеями. Иногда они лакомятся яйцами птиц, строящих гнезда на земле.

Полезны в саду

Ежи уничтожают вредителей, таких как майские жуки, шелкопряды, мыши и крысы. Присутствие ежа на участке — гарантия того, что змеи тоже покинут территорию.

Опасности соседства

Несмотря на пользу, ежи могут разорять птичьи гнёзда и переносить опасные заболевания, такие как бешенство, сальмонеллез и дерматомикоз. Кроме того, на них часто живут клещи и блохи.

Не лучшие домашние питомцы

Ежи остаются дикими животными. Они ведут ночной образ жизни, плохо приручаются и могут переносить болезни. Заводить ежа дома — не лучшая идея.

Итоги: Ежи — уникальные обитатели природы

Ежи — это не только символ сказок и мультфильмов, но и удивительные животные с множеством скрытых талантов и особенностей. Их способность защищаться, уничтожать вредителей и адаптироваться к суровым условиям делает их важной частью экосистемы. Однако соседство с ежами требует осторожности: эти зверьки могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Несмотря на все мифы, ежи остаются дикими созданиями, которые лучше чувствуют себя на свободе. Уважайте их природу и наслаждайтесь наблюдением за этими колючими обитателями издалека.

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).

