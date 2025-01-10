Домашняя чистка зубов у собаки: ошибки которые нельзя допускать

Чистка зубов для собаки — это не просто гигиеническая процедура, но и залог её здоровья и долголетия. Белоснежные и крепкие зубы — гордость вашего питомца, но поддерживать их в хорошем состоянии без вашей помощи он не сможет.
Систематическая чистка помогает:
Без должного ухода проблемы ротовой полости могут привести к серьёзным заболеваниям сердечно-сосудистой системы и ослаблению иммунитета.
Приучать щенка к чистке нужно с раннего возраста — около 7-8 месяцев, когда постоянные зубы полностью заменяют молочные.
Для процедуры вам понадобятся:
Чистку рекомендуется проводить 1-2 раза в неделю, а для пород, склонных к образованию зубного камня (пудели, кокеры), возможно, ежедневно.
Даже при регулярной домашней чистке раз в год стоит делать профессиональную ультразвуковую чистку у ветеринара. Если заметили коричневатый налет у десны или неприятный запах из пасти — не откладывайте визит к врачу.
Считается, что сухой корм помогает замедлить образование зубного налёта благодаря механическому воздействию. Однако он не заменяет полноценную чистку.
Уход за зубами собаки — это не только забота о внешнем виде, но и профилактика серьёзных заболеваний. Регулярная чистка и внимательное отношение к здоровью помогут вашему питомцу оставаться активным и счастливым долгие годы.
Зубно́й ка́мень — отвердевший зубной налёт, образующийся на поверхности зубов.
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