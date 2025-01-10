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Домашняя чистка зубов у собаки: ошибки которые нельзя допускать

2:36
Зоосфера

Чистка зубов для собаки — это не просто гигиеническая процедура, но и залог её здоровья и долголетия. Белоснежные и крепкие зубы — гордость вашего питомца, но поддерживать их в хорошем состоянии без вашей помощи он не сможет.

Щенки таксы
Фото: commons.wikimedia.org by Bartłomiej Derski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенки таксы

Почему нужно чистить зубы собаке

Систематическая чистка помогает:

  • Предотвратить образование зубного налёта и камня.
  • Снизить риск кариеса, пародонтоза и воспалений десен.
  • Устранить неприятный запах из пасти.

Без должного ухода проблемы ротовой полости могут привести к серьёзным заболеваниям сердечно-сосудистой системы и ослаблению иммунитета.

С чего начать

Приучать щенка к чистке нужно с раннего возраста — около 7-8 месяцев, когда постоянные зубы полностью заменяют молочные.

Чтобы процесс прошел легче

  • Начните с имитации процедуры, используя марлю, смоченную в бульоне.
  • Постепенно вводите специальную щетку с мягкой щетиной.
  • Хвалите питомца за спокойное поведение и давайте лакомства.

Как чистить зубы в домашних условиях

Для процедуры вам понадобятся:

  • Зубная щетка (обычная или насадка на палец).
  • Специальная паста для собак (человеческая может нанести вред).

Пошаговая инструкция

  • Увлажните щетку и нанесите пасту.
  • Медленно круговыми движениями очистите зубы — сначала передние, затем боковые.
  • Особое внимание уделите задней части зубов, где скапливается налёт.
  • Удалите остатки пасты влажной марлей.

Чистку рекомендуется проводить 1-2 раза в неделю, а для пород, склонных к образованию зубного камня (пудели, кокеры), возможно, ежедневно.

Когда обращаться к ветеринару

Даже при регулярной домашней чистке раз в год стоит делать профессиональную ультразвуковую чистку у ветеринара. Если заметили коричневатый налет у десны или неприятный запах из пасти — не откладывайте визит к врачу.

Сухой корм: альтернатива или дополнение

Считается, что сухой корм помогает замедлить образование зубного налёта благодаря механическому воздействию. Однако он не заменяет полноценную чистку.

Итог

Уход за зубами собаки — это не только забота о внешнем виде, но и профилактика серьёзных заболеваний. Регулярная чистка и внимательное отношение к здоровью помогут вашему питомцу оставаться активным и счастливым долгие годы.

Уточнения

Зубно́й ка́мень — отвердевший зубной налёт, образующийся на поверхности зубов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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